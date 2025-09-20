Il pensait s'offrir une BMW sur Leboncoin : l'acheteur rentre chez lui sans la voiture et délesté de 20 000 euros

Victime d'une arnaque sur le célèbre site de ventes en ligne entre particuliers, un homme de 61 ans a payé 20 000 euros pour une voiture dont il ne verra jamais la couleur.

Les arnaqueurs ont décidément de beaux jours devant eux. Un homme originaire de Balzac, en Charente, vit un calvaire après avoir été abusé par un escroc alors qu'il souhaitait acheter une voiture sur Leboncoin cet été. Séduit par l'annonce d'une BMW Serie 1 à un prix très intéressant, Franck pensait faire une belle affaire sur le site de ventes en ligne entre particuliers. Malheureusement pour lui, l'homme de 61 ans a été victime d'une arnaque, narrée il y a quelques jours par La Charente Libre, qui lui a coûté très cher.

Après un premier contact entre les deux hommes à la fin du mois d'août, le vendeur redirige Franck vers le site internet de son garage professionnel. Le sexagénaire découvre que l'établissement, Milano Heritage, jouit d'une bonne réputation et que toutes les informations sur la BMW sont consultables sur la toile. Mis en confiance, après avoir vérifié que la carte grise était en règle, l'acheteur va effectuer un premier versement de 6 000 euros sur le compte Boursorama du vendeur, puis un deuxième de près de 14 000 euros pour conclure la vente.

© 123RF

C'est avec enthousiasme que Franck prend la direction de La Rochelle pour aller récupérer la citadine allemande qu'il avait repérée sur Leboncoin. Une fois arrivé sur place, il tombe sur celui qu'il croit être le vendeur, mais ce dernier n'est absolument pas au courant de l'affaire. Et pour cause, le garagiste s'est fait usurper son identité par l'escroc. Il s'appelle bien Xavier Restau mais n'a aucune BMW à vendre dans son garage.

Les deux hommes ont été victimes d'un arnaqueur qui pourrait opérer depuis l'étranger. Franck, qui a perdu 20 000 euros dans cette histoire, a porté plainte. "Je n'ai plus envie qu'on me parle de voiture", se désole-t-il dans les colonnes de La Charente Libre. Xavier Restau, quant à lui, a demandé au Bon Coin de supprimer toutes les annonces illégales mentionnant son nom. Aux dernières nouvelles, certaines sont encore en ligne...