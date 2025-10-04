Peut-on voyager avec un chien assis sur le siège passager d'une voiture ?

De nombreux automobilistes ont l'habitude d'installer leur chien sur le siège à l'avant sans vraiment savoir ce que dit le Code de la route.

Que ce soit pour aller faire une balade en forêt ou pour partir en week-end à la campagne, de nombreux Français ont l'habitude de prendre la voiture avec leur chien. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à installer leur compagnon sur le siège passager à l'avant du véhicule. Cela apporte sans doute du réconfort à l'animal, qui reste à proximité de son maître, mais derrière cette image attendrissante on peut se demander si c'est vraiment une bonne idée de le laisser au plus près du conducteur.

Dans les faits, la loi française n'interdit pas directement cette pratique. Mais elle impose une règle très claire : la personne au volant doit garder une totale liberté de mouvement et une bonne visibilité sur son environnement extérieur. Cela signifie que si un chien voyage à l'avant, il doit être correctement retenu – ce qui est également le cas s'il voyage sur la banquette arrière - avec un harnais relié à la ceinture ou installé dans une caisse de transport fixée au siège.

© Adobe Stock

Laisser son animal libre de ses mouvements dans une voiture n'est pas seulement dangereux, c'est aussi interdit par le Code de la route. Les amendes vont de 20 à 135 euros, voire jusque 375 euros si le chien est considéré comme un passager non attaché. De plus, un animal qui n'est pas retenu par un dispositif de sécurité peut devenir un projectile dangereux en cas de freinage d'urgence ou de collision, ce qui peut blesser l'animal mais aussi les autres occupants du véhicule.

Autre chose primordiale à savoir, si vous avez pour habitude d'installer votre chien à l'avant quand vous prenez la route il vous faut impérativement désactiver l'airbag. Car en cas de déclenchement de celui-ci suite à un choc il pourrait gravement blesser votre fidèle compagnon. Cela vaut même s'il est installé dans une caisse, laquelle pourrait être percuté violemment par l'airbag.

D'une manière générale, même si rien ne l'interdit en France, voyager avec un chien sur le siège avant d'une voiture reste moins sûr que de l'installer sur la banquette arrière, ne serait-ce que pour les interactions avec le conducteur.