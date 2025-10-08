Cet expert est formel : ce sont les 4 phrases à ne surtout pas dire quand vous achetez une voiture

Un expert automobile a livré les phrases à ne surtout pas prononcer lors de l'achat d'une voiture.

Lors de l'achat d'une voiture, certaines phrases sont à proscrire pour éviter de se faire avoir par le vendeur, normalement mieux entraîné que vous pour l'étape cruciale de la négociation. Un spécialiste automobile, suivi par plus de 15 000 followers sur le réseau social TikTok, a dévoilé les quatre phrases à ne jamais dire lorsque vous arrivez chez un concessionnaire.

1. "Cette voiture me plaît"

Ne le dites jamais. Montrer un coup de cœur enlève votre marge de négociation, indique @theromandrives dans une vidéo vue près de 700 000 fois. Le vendeur sait alors que vous êtes conquis et ne va pas proposer un prix plus bas. Mieux vaut tempérer votre enthousiasme en sortant par exemple : "Elle est intéressante, pouvez-vous en dire plus ?" Une façon habile d'ouvrir la discussion.

2. "Je ne peux pas me permettre plus que…"

Ne donnez jamais votre budget maximal, même si on vous le demande. Une fois le chiffre connu, le vendeur n'aura aucune raison de descendre plus bas. A la place vous pouvez demander quel est le meilleur prix qu'il peut vous faire et éventuellement commencer à négocier si le tarif de base rentre dans votre budget.

3. "Je vends ma voiture"

Méfiez-vous de ne as en dire trop, et notamment si vous avez besoin de vendre votre voiture pour acheter celle que vous convoitez. Les concessionnaires peuvent vous proposer de vous reprendre votre véhicule, ce qui est souvent tentant car cela évite bien des démarches et de devoir trouver un potentiel acheteur. Mais attention, leurs offres de reprise ne sont pas toujours à votre avantage.

4. "Il me faut une voiture aujourd'hui"

La précipitation profite toujours au vendeur. Si vous lui montrez que vous êtes pressés, il va se sentir en position de force. Cela peut se traduire par une proposition moins intéressante. La meilleure chose à faire, même si vous êtes dans l'urgence, est de garder votre calme et de montrer que vous prenez le temps de comparer avec d'autres offres. Vous pouvez même dire que vous avez vu le modèle moins cher ailleurs, même si c'est faux.

Ces petits conseils peuvent être très précieux lorsque l'on est sur le point d'acheter une voiture, surtout lorsque l'on connaît les tarifs pratiqués actuellement par les constructeurs automobiles.