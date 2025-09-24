Cet expert en mécanique met en garde : "c'est l'une des arnaques les plus fréquentes chez les garagistes"

Un expert automobile, star des réseaux sociaux, dévoile l'arnaque la plus fréquente à laquelle vous vous exposer lorsque vous allez chez le garagiste.

Scotty Kilmer est un mécanicien américain qui est devenu une véritable star sur internet. Sa chaîne YouTube réunit plus de 6,5 millions d'abonnés, preuve de la confiance que lui accordent des automobilistes du monde entier. Son crédo est simple : aider les conducteurs à comprendre les différents mécanismes de leur voiture pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de certains garagistes sans scrupules. Parmi les pratiques les plus douteuses selon lui, l'une des plus répandues concernerait le remplacement abusif des amortisseurs.

L'expert en mécanique explique que des ateliers peu sérieux tentent de convaincre leurs clients que leurs amortisseurs sont à changer même si ce n'est pas nécessaire. Pour ne pas se faire avoir, Scotty Kilmer conseille de réaliser quelques tests simples soi-même. Le premier s'effectue lorsque le véhicule est à l'arrêt. "Attrapez le volant avec vos mains, une à 3h et une à 9h, et tirez-le vers vous, S'il bouge, il y a probablement un problème avec la barre de direction." Il s'agit d'une pièce du système de direction qui relie généralement la crémaillère aux roues et qui permet de transmettre le mouvement du volant.

Le mécanicien poursuit : "Si vous le faites avec vos mains à 6h et à 12h. et qu'il bouge, il pourrait s'agir d'une rotule défectueuse." La rotule de direction permet de relier la barre de direction à la roue. Son rôle est essentiel car elle permet de transmettre le mouvement du volant aux roues tout en laissant celles-ci bouger librement de haut en bas quand la suspension travaille. Si elle est usée, on peut entendre des cliquetis, ressentir du jeu dans le volant, ou constater que la voiture tire d'un côté. "En revanche, si le volant ne bouge pas du tout, reprend-t-il, et que vous perdez le contrôle en passant sur une bosse alors il vous faudra de nouveaux amortisseurs."

Scotty Kilmer explique ensuite que le signe le plus évident des amortisseurs usés se remarque en conduisant. Une voiture qui rebondit de manière excessive après un dos-d'âne ou une bosse a probablement besoin de nouveaux amortisseurs. Si, au contraire, le véhicule reste stable et adhère bien la route, il n'y a pas de raison de les remplacer. La vedette de YouTube insiste sur le fait qu'avant de dépenser des centaines d'euros dans un garage, il faut toujours prendre un petit peu de temps pour faire quelques tests.

Les amortisseurs ne sont pas les seuls pièces sur lesquelles les garagistes trouvent facilement des prétextes pour faire gonfler la facture. Certains demandent de faire changer les plaquettes de frein bien trop tôt, alors qu'un simple contrôle visuel suffit pour juger de leur usure (lorsqu'elles sont plus fines qu'une pièce de monnaie) ou si un témoin d'usure s'allume sur le tableau de bord. D'autres vont mettre en avant un problème de parallélisme. Mais si votre voiture ne tire pas d'un côté lorsque vous gardez le volant droit alors il n'y a aucune raison de procéder à une réparation qui, là aussi, peut s'avérer coûteuse. Mieux vaut aussi confronter les avis et ne pas hésiter à aller faire un devis complémentaire dans un autre garage.