"C'est un chiffre incroyablement élevé. C'était choquant" - Ce conducteur a été repéré plus de 500 fois par des caméras

Un procès engagé par deux conducteurs aux États-Unis met en lumière la surveillance accrue à laquelle sont confrontés tous les automobilistes.

Il est de plus en plus difficile de passer incognito sur les routes. Les équipements de surveillance pour capter toutes sortes d'infractions ont poussé comme des petits pains en l'espace de quelques années. Si bien que certains automobilistes se sentent épiés dans leur vie privée dès lors qu'ils prennent le volant. C'est ce sentiment de surveillance constante qui a poussé deux conducteurs américains à porter plainte contre la société Flock Safety. Cette dernière, en forte croissance aux aux États-Unis, est notamment spécialisée dans l'installation de lecteurs de plaques d'immatriculation qui fournissent les données à la police, à certaines entreprises et même à des associations de copropriétaires.

A Norfolk, dans l'état de Virginie, un vétéran à la retraite nommé Lee Schmidt a découvert qu'il était surveillé en voiture bien plus qu'il ne l'imaginait. En portant plainte contre la société Flock Safety – laquelle avait signé un contrat de 2.2 millions de dollars avec la ville de Norfolk -, il a appris qu'il avait été localisé 526 fois sur la route entre le 19 février et le 2 juillet. Sa position a été enregistrée par les 176 caméras de surveillance réparties dans la ville. "C'est un chiffre incroyablement élevé. C'était choquant", a déclaré Lee Schmidt à NBC News.

Sa coplaignante, Crystal Arrington, une professionnelle de la santé, a été ciblée encore davantage. Sa localisation a été enregistrée par les lecteurs de plaques d'immatriculation 849 fois sur la même période, soit en moyenne plus de six fois par jour. On apprend également dans un dossier déposé au tribunal qu'un automobiliste, qui est mentionné mais non nommé dans la poursuite judiciaire, a été localisé 14 fois en 6 heures et demie par les appareils de la Flock Safety !

Ce procès contre la ville de Norfolk illustre aussi la tension croissante entre sécurité publique et respect de la vie privée aux États-Unis. Il montre comment des outils technologiques, conçus à l'origine pour protéger les citoyens, peuvent également créer un sentiment de surveillance constante et ouvrir des débats juridiques et éthiques sur la liberté individuelle. Les plaignants estiment que l'utilisation de ces caméras violent le quatrième amendement de la Constitution, lequel protège contre les intrusions abusives dans la vie privée de chaque individu. Ils réclament l'arrêt du système et la suppression de leurs données.

Mais pour l'entreprise Flock Society, fondée en 2017, ses caméras ne font que prendre des photos de voitures sur la voie publique. Selon ses dirigeants, ce n'est pas une surveillance continue et cela ne constitue donc pas une violation de la Constitution américaine. Certaines décisions de justice récentes leur ont d'ailleurs donné raison, mais le débat sur les libertés individuelles rejaillit de plus en plus souvent. Un débat qui ne se limite d'ailleurs pas qu'aux États-Unis...