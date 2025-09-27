Voici ce que signifie de toujours rouler avec une voiture sale, selon la psychologie

Les personnes qui ont pour habitude de conduire une voiture sale ont très souvent plusieurs points en commun selon les psychologues.

Toutes les voitures n'ont pas le droit aux mêmes soins de la part de leurs propriétaires. Certaines personnes passent beaucoup de temps à bichonner leur auto quand d'autres font le strict minimum. Selon les psychologues, le temps que passent les automobilistes à entretenir leur voiture en dit beaucoup sur les traits de leur personnalité. Pour ceux qui ne prêtent aucune attention à l'apparence de leur véhicule – l'important étant seulement qu'il les conduise d'un point A à un point B -, nombreux sont les experts qui soulignent un certain "désordre interne" qui peut affecter différents aspects de la vie quotidienne.

Selon le site Working with ACT, ce comportement n'est pas seulement dû à un manque de temps ou de motivation pour nettoyer sa voiture. Il peut refléter une faible estime de soi, une tendance à négliger son image voire même à un manque de soin envers soi-même. La saleté de la voiture, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, peut aussi traduire des problèmes d'organisation, des difficultés à prioriser les tâches dans sa vie et à maintenir des routines. Le fait de ne pas se soucier de l'état de sa voiture peut également être le signe d'un stress élevé ou d'un épuisement émotionnel.

© 123RF

Pour les spécialistes de la santé mentale, prendre soin de son véhicule renforce l'estime de soi et le bien-être. Laver fréquemment la carrosserie de son véhicule et veiller au rangement dans son habitacle peut apporter un sentiment de contrôle sur sa vie. Les psychologues proposent une solution simple à ceux qui ne le font pas, laquelle consiste à instaurer une routine de nettoyage régulière, par exemple toutes les deux semaines.

Cette rigueur dans l'entretien de son auto peut rejaillir sur sa propre personne et constituer un premier pas vers une vie mieux organisée. Si la propreté de notre voiture peut être le reflet notre personnalité, ce n'est pas non plus une vérité absolue. Un automobiliste qui a l'habitude de conduire une voiture sale peut très bien avoir une haute estime de soi et être très organisé. Même si c'est le plus souvent l'apanage des personnes moins soigneuses et assez peu soucieuses de l'image qu'elles renvoient aux autres...