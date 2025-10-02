Leasing social : de trop nombreux Français vont tomber de haut, ils oublient cette condition indispensable

Une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier du leasing social, dont la saison 2 a été lancée le 30 septembre, échappe encore à beaucoup d'automobilistes.

Après avoir fait un carton en 2024 – avec plus de 50 000 commandes passées en un mois et demi -, le leasing social fait son grand retour. Depuis le 30 septembre, environ 50% des Français aux revenus les plus bas peuvent louer un véhicule électrique à prix cassé. Pas moins de 22 modèles d'une quinzaine de marques différentes sont proposés en leasing à moins de 200 euros par mois (hors assurances) pour une durée minimum de 3 ans.

La Citroën ë-C3 (95 euros), la Renault 5 E-Tech (à partir de 120 euros) ou encore la Peugeot e-208 (135 euros) font partie des modèles les plus convoités par des ménages dont le niveau de ressources ne permettent souvent pas l'accès aux voitures électriques.

Le leasing social, désormais financé en grande partie par les certificats d'économie d'énergie (CEE) des grands fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, TotalEnergies…), est comme son nom l'indique destiné à aider les plus modestes. Néanmoins, le niveau des ressources ne constitue pas la seule condition pour pouvoir bénéficier de ce dispositif gouvernemental.

S'il faut bien justifier d'un revenu de référence inférieur ou égal à 16 300 euros par part pour déposer un dossier, une autre obligation doit être remplie. Malheureusement, comme elle est beaucoup moins mise en avant dans les campagnes de communication, nombreux sont ceux qui ne la connaissent pas.

Car pour bénéficier du leasing social, il faut aussi absolument habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail. Si la dimension sociale est partie intégrante de ce dispositif, la dimension écologique l'est également. C'est pour cette raison que le gouvernement a décrété une distance minimale à parcourir pour se rendre en voiture au bureau afin de garantir les effets bénéfiques sur l'environnement de l'utilisation d'un véhicule électrique. Habiter à plus de 15 kilomètres et justifier d'utiliser son auto personnelle pour s'y rendre. Beaucoup de candidats au leasing social ignorent cette condition, et tombent de haut quand ils l'apprennent.

Cela fait évidemment chuter le pourcentage des Français éligible puisque de nombreux Français travaillent à domicile, à proximité de leur domicile ou utilisent les transports en commun pour se rendre au bureau. Sachez enfin que si vous avez déjà bénéficié du leasing social en 2024, il n'est pas possible de postuler à nouveau. Histoire de laisser sa chance au plus grand nombre.