Toutes les voitures hybrides ont un gros problème, personne ne le connaît

Les voitures hybrides sont la mode, pourtant il existe un gros point noir concernant leur kilométrage.

L'hybride a la cote. En 2024, près d'une vente de voiture neuve sur deux concernait un véhicule alliant moteur thermique et moteur électrique (43%). Les motorisations hybrides sont aujourd'hui le meilleur compromis pour de nombreux automobilistes, entre le 100% électrique, cher et encore limité par l'autonomie ou les infrastructures de recharge, et le thermique classique (essence, diesel) dont l'offre se réduit sous la pression des réglementations européennes sur les émissions de Co₂. Les constructeurs l'ont bien compris et abreuvent le marché de véhicules hybrides, rechargeables ou non, afin de satisfaire des clients parfois un petit peu déboussolés au moment de choisir l'énergie qui fera avancer leur auto.

Mais s'ils ont le vent en poupe, les véhicules hybrides cachent toutefois un problème majeur : l'impossibilité pour leur propriétaire de différencier le nombre de kilomètres parcourus en utilisant le moteur à combustion et le moteur électrique. Pourtant, certains véhicules hybrides rechargeables (PHEV) sont capables de rouler une centaine de kilomètres en tout électrique. Le compteur kilométrique ne le comptabilise pas et se contente, comme pour une voiture classique, d'afficher un seul nombre qui ne dit rien de l'usure réelle du moteur thermique.

Cela pose problème pour plusieurs raisons. La première, parce que l'usure des composants mécaniques (bougies, filtres, courroies...) dépend du nombre de kilomètres parcourus par le moteur essence. Sans cette distinction, il est impossible de savoir si ce moteur a été beaucoup sollicité ou pas.

© Adobe Stock

La deuxième raison concerne les réparations. Sans informations précises sur le kilométrage du moteur thermique, les garages doivent se baser sur des estimations, ce qui peut entraîner des changements de pièces encore fonctionnelles voire même des arnaques si le garagiste est peu scrupuleux.

Enfin, l'absence de distinction entre les kilomètres parcourus en thermique et en électrique peut compliquer les transactions de véhicules d'occasion. Il est à la fois plus difficile pour le vendeur d'estimer un prix juste de sa voiture – souvent basé sur le kilométrage exact du moteur thermique – et plus compliqué pour l'acheteur de dépenser une grosse somme d'argent sans avoir une information capitale pour estimer la valeur du véhicule.

Aujourd'hui, il est pourtant possible de savoir quel moteur est actif quand on roule au volant d'un véhicule hybride. La technologie permet donc d'identifier si la voiture tire sur la batterie électrique ou consomme du carburant. Mais aucun constructeur n'a jusque-là créer un compteur kilométrique pour différencier les deux usages. Cela fournirait une plus grande transparence sur l'état du moteur et donc sur la valeur des voitures hybrides. En attendant, un certain flou persiste et cette question de kilométrage distinct, jusque-là mis sous le tapis, pourrait bien prendre de l'ampleur au fur et à mesure que le parc des véhicules à motorisations hybrides vieillira... et que le marché de l'occasion deviendra d'autant plus stratégique.