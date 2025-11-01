Mieux que Toyota, cette marque de voitures est la plus fiable au monde

Cette marque de voitures est la plus fiable au monde. Son SUV à moins de 28 000 euros est une référence en la matière.

Les fabricants de voitures le savent bien, la performance et l'esthétisme ne font pas tout. Ces dernières années, différentes affaires ont secoué le milieu de l'automobile et ont porté préjudice, parfois durablement, à des marques parmi les plus renommées. Le "dieselgate" chez Volkswagen, le moteur PureTech chez Stellantis, les airbags Takata chez une vingtaine de marques (Toyota, Citroën, Ford, Nissan, BMW…) ont ébranlé la confiance qu'avaient certains conducteurs envers les constructeurs. Si bien qu'aujourd'hui plus que jamais, la fiabilité est bien souvent la préoccupation première des gens au moment d'acheter une nouvelle voiture.

Parmi les constructeurs vantés pour la fiabilité de leurs véhicules, Toyota possède une solide réputation. Les Corolla, Yaris et RAV4, des modèles que l'on voit beaucoup sur les routes françaises, comptent parmi les références pour leur longévité et leur faible coût d'entretien. Mais la marque japonaise, qui produit également les Lexus, sa filiale de véhicules premium, n'est plus la championne du monde de la fiabilité. Un autre constructeur a hérité de la couronne en 2025.

© Adobe Stock

Il ne s'agit pas d'une marque française. Ni Renault, ni Peugeot ni Citroën ne figurent dans le classement réalisé par Consumer Reports, une organisation américaine indépendante particulièrement réputée pour l'évaluation de différents produits de consommation, parmi lesquels les voitures. C'est une autre société japonaise qui a été désignée comme celle qui fabriquait les véhicules les plus fiables : Subaru. Beaucoup moins répandue en France que Toyota, Subaru, fondé en 1953, se distingue par des véhicules robustes, sûrs et durables, grâce notamment à ses moteurs Boxer et à sa transmission intégrale symétrique.

Plus connue des Français pour ses victoires acquises dans le championnat du monde des rallyes dans les années 90 que par ses voitures du quotidien, Subaru a également obtenu la distinction du SUV le plus fiable pour son modèle Crosstrek. Doté de quatre roues motrices et propulsé par un moteur essence de 2 à 2,5 litres, ce SUV compact bénéficie d'un intérieur moderne avec un grand écran tactile et des aides à la conduite avancées. Performant sur route comme en tout-terrain, il avait obtenu 5 étoiles aux tests Euro NCAP 2024, l'organisme européen indépendant qui évalue la sécurité des voitures neuves.

Vendu en France depuis le printemps, le Crosstrek s'affiche à partir de 27 115 euros dans sa version de base Active, avec un moteur essence de 2 litres et une puissance de 136 chevaux. C'est à peine plus cher que le Dacia Duster, pourtant une référence en terme de petit prix, proposé à partir de 25 700 euros dans sa version 4x4.