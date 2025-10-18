Renault brade sa Clio : c'est le bon moment pour s'offrir la voiture préférée des Français

En attendant la prochaine sortie de la Clio 6, Renault vend une version spéciale de sa citadine. Elle est mieux équipée que la finition de base mais près de 3 000 euros moins chère.

Encore un peu de patience et la toute nouvelle Renault Clio, dévoilée il y a quelques semaines, sera sur nos routes. La voiture préférée des Français – n°1 des ventes de véhicules neufs en 2024 et bien partie pour le rester cette année – va débarquer dès les premières semaines de 2026. Avec son design totalement remis à jour, une signature lumineuse modernisée, un intérieur en progrès, plus de connectivité et d'aides à la conduite, la Clio n°6 n'a rien perdu de son pouvoir de séduction. Son tarif, encore secret, va lui aussi progresser, sans doute aux alentours des 22 000 euros.

Si l'idée d'acheter une Clio vous titille, mais que dépenser plus de 20 000 euros pour une citadine neuve vous hérisse le poil, alors vous devriez peut-être prendre en considération une offre en cours chez Renault pour sa Clio...5 ! Pour marquer la transition entre les deux générations, Renault a lancé avant l'été une série spéciale appelée Generation. Son prix démarre à 16 900 euros, un tarif très intéressant pour un modèle éprouvé et fiable, ce qui en fait un choix rassurant et accessible avant l'arrivée prochaine du nouvel opus.

© Renault

Surtout, cette série spéciale n'a rien d'une version au rabais. Bien au contraire ! La Clio Generation propose plus d'équipements que la finition Évolution actuelle tout en étant vendue 2 700 euros moins chère. Elle bénéficie notamment de jantes alliage, de vitres teintées et d'un écran multimédia de 7 pouces avec de nombreuses aides à la conduite. Du côté des motorisations, le client a le choix entre l'essence, le diesel et le GPL. Au prix le plus bas, la citadine est propulsée par le petit moteur essence SCe de 65 chevaux. Pas de quoi affoler les compteurs, mais suffisant pour ceux qui conduisent essentiellement en ville.

Cette offre vise à relancer les ventes avant le remplacement imminent du modèle. C'est une bonne affaire car elle permet de profiter d'une voiture bien équipée à un tarif réduit. De plus, comme il s'agit d'une fin de série, il est souvent possible de négocier des remises supplémentaires. De quoi s'offrir une Renault Clio moderne à un prix imbattable.