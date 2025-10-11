Le panneau que la plupart des conducteurs ne connaissent pas - l'erreur peut coûter 135 euros

Le panneau rond avec deux flèches de couleur différentes pose problème à de nombreux automobilistes. Que signifie-t-il ?

Il est difficile, voire impossible, de connaître tous les panneaux du Code de la route. Même parmi ceux que l'on a l'habitude de croiser régulièrement, la signification de certains d'entre eux nous échappe toujours. C'est le cas du panneau B15 pour de nombreux conducteurs. Il est rond à fond blanc et bordé de rouge. Au centre, deux flèches en sens opposé de couleurs différentes : la noire représente le sens de circulation des véhicules qui arrivent d'en face, la rouge représente votre sens de circulation.

On rencontre ce panneau quand la chaussée se rétrécit, avant de passer sous un pont par exemple, ou lorsqu'un aménagement routier a été installé pour inciter les automobilistes à ralentir. Il signale aux automobilistes que le passage simultané de deux voitures est impossible du fait de l'étroitesse de la route. Pour éviter un accrochage, ce panneau "cédez le passage à la circulation venant en sens inverse" est implanté sur le bas-coté pour désigner la voie prioritaire.

© Adobe Stock

Comment faut-il le comprendre ? Sur ce panneau, la flèche noire indique le sens qui a la priorité. Comme elle pointe face à nous, elle s'adresse donc aux véhicules qui arrivent en sens inverse, ce sont eux qui doivent passer en premier. La flèche rouge (plus fine) pointe en revanche dans notre sens de circulation, elle nous prévient de l'obligation que l'on a de céder le passage. Dans la situation où un ou plusieurs véhicules arrivent face à nous, nous devons nous arrêter avant le rétrécissement de voie pour les laisser passer. Ce n'est que lorsque la voie d'en face est totalement libre qu'il nous est permis de repartir.

Comme le panneau B15 concerne les règles de priorité, ne pas le respecter entraîne un refus de priorité et donc une contravention de 4ème classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros. Elle est minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 45 jours qui suivent l'infraction. Le coupable perd par la même occasion 4 points sur son permis de conduire. Voilà une bonne raison de savoir ce qu'il signifie !