Jusqu'à 1800 euros d'amende : avec l'hiver, la note peut être salée pour tous ces conducteurs

Les règles sont de plus en plus strictes concernant les pneus à utiliser en période hivernale, avec à la clé des amendes salées.

Circuler en Europe sans vérifier les règles locales sur les pneus d'hiver peut coûter très cher. Chaque pays a ses propres obligations : certains imposent les pneus selon les conditions météo, d'autres fixent des périodes précises. Les sanctions deviennent concrètes presque partout, il est donc crucial de connaître les règles à suivre avant de prendre la route pour éviter de se faire verbaliser cet hiver.

En France, la loi Montagne s'applique depuis 2021. Elle contraint, du 1er novembre au 31 mars, les véhicules circulant sur certaines routes de 48 départements montagneux à être équipés de pneus hiver homologués ou à transporter des chaînes/chaussettes à neige. Mais en l'absence de publication d'un décret, les forces de l'ordre ne peuvent toujours pas sanctionner les contrevenants et se contentent de faire de la prévention depuis quatre ans.

© 123RF

Mais attention, cette clémence ne s'applique pas chez tous nos voisins ! En Allemagne par exemple, les pneus doivent désormais porter le symbole "Alpine" (montagne avec un flocon) dès que les routes sont glissantes. Les anciens pneus marqués "M+S" ne sont plus suffisants. Les contrevenants s'exposent à une amende de 60 euros, laquelle peut grimper jusqu'à 120 euros et s'accompagner de la perte d'un point sur le permis de conduire en cas de conduite dangereuse ou d'accident. Au Luxembourg, la règle est similaire et l'amende standard est de 74 euros, avec possibilité d'immobilisation du véhicule.

En Italie, les obligations sont strictes selon les zones et la période, généralement du 15 novembre au 15 avril. Depuis 2025, conduire avec des pneus inadaptés peut entraîner de très grosses amendes, allant de 422 à...1 862 euros et un retrait de points. Vous ne courrez pas autant de risques si vous arpentez les routes suisses cet hiver. Il n'existe pas là-bas d'obligation légale imposant l'utilisation de pneus hiver. Cependant, la loi stipule que tout conducteur doit pouvoir maîtriser son véhicule en toutes circonstances. Ainsi, si un automobiliste cause un accident en raison de pneus inadaptés aux conditions hivernales, son assurance peut réduire ses prestations ou se retourner contre lui pour négligence.

Pour rouler sereinement, la meilleure chose à faire est de toujours vérifier les obligations du pays dans lequel vous comptez vous rendre. Et si vous voulez avoir l'esprit tranquille, équipez vos roues de pneus Alpine et emportez des chaînes dans le coffre de votre voiture. Vous ne risquerez pas un contrôle de gendarmerie qui tourne mal et serez dans les meilleures dispositions pour conduire sur des routes glissantes.