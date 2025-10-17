Mettre ses clés de voiture au micro-ondes : quelle est cette curieuse pratique ?

De plus en plus d'automobilistes cachent leurs clés de voiture à l'intérieur de leur four micro-ondes. Mais pourquoi donc ?

Voici une tendance assez surprenante. Les automobilistes sont de plus en plus nombreux à mettre les clés de leur voiture au micro-ondes. Quelle drôle d'idée ! Il n'est évidemment pas question de les réchauffer, comme on le ferait pour un plat de pâtes ou un bol de lait. Cette pratique, qui a de quoi faire sourire, est en fait une astuce pour protéger son véhicule contre le vol. Plutôt que de glisser ses clés de voiture dans un tiroir ou de les laisser traîner sur une table ou une commode, la mode est de les ranger à l'intérieur de son four à micro-ondes…

Mais attention, il ne s'agit pas d'une cachette secrète pour tromper d'éventuels cambrioleurs qui s'introduiraient chez vous (même si peu aurait l'idée de chercher des clés dans un four !). Non, cette pratique permet de contrer une technique fréquemment utilisée par les délinquants spécialisés dans le vol de voitures. Les systèmes de déverrouillage de nos véhicules ont beaucoup évolué ces dernières années. Finies, ou presque, les clés à insérer dans une serrure pour ouvrir les portières, le coffre et même démarrer le moteur. Aujourd'hui, de petites cartes électroniques permettent de tout déverrouiller automatiquement dès que l'on s'approche de l'auto. Mais l'ouverture "sans contact" a aussi ses failles.

Quand ils convoitent une voiture, les voleurs utilisent des appareils capables de capter ou de prolonger le signal émis par la clé pour déverrouiller le véhicule à distance. Il leur suffit de positionner un boîtier contre la porte d'entrée ou la fenêtre d'une habitation et espérer que la clé se trouve à proximité. Dans ce cas, l'appareil intercepte le signal de la carte et le renvoie à un complice qui, lui aussi muni d'un boîtier au niveau de la voiture, attend que le véhicule se déverrouille pour ouvrir la portière sans avoir à commettre la moindre effraction. Si vous ne voulez pas qu'un voleur pénètre dans votre auto comme dans du beurre, la "technique du micro-ondes" peut vous sauver.

En effet, avec sa coque métallique, le four agit comme une sorte de cage de Faraday : il bloque les ondes radio et empêche la clé d'émettre son signal. Cette cachette, bien qu'assez inédite, est une solution qui fonctionne. Mais elle peut aussi être source d'ennuis. Si quelqu'un met par mégarde le micro-ondes en marche lorsque la clé est à l'intérieur, celle-ci peut être grillée en quelques secondes, et l'appareil endommagé.

Notre conseil : acheter une pochette anti-signal, aussi appelée pochette Faraday. Elle remplit exactement le même rôle que le micro-ondes, mais sans aucun danger. Ces housses bloquent efficacement les ondes de la clé, empêchant toute tentative de piratage à distance. On en trouve à moins de 10 euros, souvent vendues par paire, et elles tiennent facilement dans une poche ou un sac.