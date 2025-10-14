L'essence encore plus chère à la pompe ? Une nouvelle taxe arrive sur ces deux carburants

Cette mesure discrète pourrait être lourde de conséquences pour les automobilistes concernés.

La chasse aux économies est bien lancée et les automobilistes en particulier pourraient être concernés. Alors que le gouvernement planche sur son budget 2026, le projet sur lequel planche Sébastien Lecornu prévoit plusieurs pistes d'économies. Certaines sont connues, mais d'autres sont davantage passées sous les radars. C'est le cas d'un projet de taxation de certains carburants utilisés à la pompe par les Français.

Selon Le Monde, Bercy planche ainsi sur un projet de taxation de deux carburants, le B100 et l'E85. Ce dernier a particulièrement gagné en popularité et en parts de marché à la pompe avec l'envolée des prix de l'essence et du diesel ces dernières années. L'explication est simple : il est bien moins cher que les autres et peut être adapté à de nombreux véhicules neufs ou d'occasion via un kit dédié. Des constructeurs vendent également directement des véhicules compatibles E85.

Ce carburant est bon marché car il est peu taxé en raison de son origine. Il s'agit d'un biocarburant réalisé en partie à base d'éthanol. Il en tire même son nom puisqu'il est composé à partir de 85% d'éthanol contre 10% pour le sans-plomb E10 aussi disponible à la pompe mais davantage taxé. La différence est immense : 1,68 euro en moyenne le litre de sans-plomb E10 en France selon le dernier pointage du 10 octobre contre 0,75 euros le litre d'E85.

Si cette piste venait à se concrétiser, les prix à la pompe de l'E85 exploseraient, pénalisant les propriétaires des véhicules E85 dit "Flexfuel" en circulation. Selon la collective du bioéthanol qui recense l'utilisation de l'E85 en France, le parc de véhicules circulant au bio-ethanol E85 avait augmenté de 8% en 2024, pour représenter environ 400 000 véhicules à la fin de l'année dernière.

D'autres Français pourraient être touchés, les professionnels ! Une autre filière concernée serait celle des poids lourds et véhicules non-routiers fonctionnant au B100, un carburant 100% végétal. Seules certaines flottes y ont accès, principalement dans les secteurs du transport de marchandises et de voyageurs mais aussi celui des travaux publics. Leur facture de carburant pourrait aussi s'envoler si l'exemption de taxe sautait également via le projet de budget 2026.