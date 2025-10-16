Plus que quelques jours avant la date limite : ce courrier peut vous éviter une grosse amende

De nombreux automobilistes doivent vérifier qu'ils n'ont pas reçu un courrier à leur retour de vacances.

Le passage des péages en "flux libre" sur les autoroutes A13 et A14 a été plutôt bien accueilli par les automobilistes. Ce système, conçu pour fluidifier la circulation, est en service sur les deux autoroutes du nord-ouest de la France depuis 2024. Il fonctionne sans barrière de péages, mais avec des portiques munis de caméras qui surplombent l'autoroute et enregistrent le passage de chaque véhicule. Plus besoin de s'arrêter pour payer, parfois dans d'interminables files, notamment lors des grands chassés-croisés de l'été.

Justement. Si vous avez emprunté comme des millions de Français l'A13 ou l'A14 durant le mois d'août, sachez qu'il est temps de procéder à une petite vérification. Car selon les chiffres fournis par la Sanef, la société concessionnaire de ces deux autoroutes, environ 5 % des automobilistes oublient, volontairement ou non, de s'acquitter des frais de péage en flux libre sous 72 heures comme le stipule la loi. Pour ces mauvais payeurs, ils ont dû recevoir assez vite à leur adresse un avis de paiement de la part de l'exploitant.

© Adobe Stock

Cet avis contient le montant du péage dû et une indemnité forfaitaire de 90 euros, mais cette indemnité est réduite à 10 euros en cas de paiement dans les 15 jours suivant la réception du courrier. Pour les conducteurs tête en l'air, ou ceux qui n'ont pas encore bien compris le fonctionnement de ces nouveaux péages, l'oubli coûte donc "seulement" 10 euros s'ils paient rapidement. Mais attention, si jamais vous avez déposé négligemment la contravention sur la pile des courriers à traiter, en repoussant au lendemain son règlement, il est temps de réagir. Car si après 2 mois vous n'avez toujours pas payé ni contesté le procès-verbal, l'amende forfaitaire passe à 375 euros !

Voilà pourquoi, si vous avez effectué un petit voyage en Normandie au mois d'août en prenant l'autoroute A13 ou A14, et plus précisément dans la deuxième quinzaine du mois, il ne vous reste plus que quelques jours pour régler la note. Après avoir dépassé le délai des 15 jours, le "non paiement du péage" vous vaudra d'ores et déjà une amende de 90 euros.

Une somme loin d'être anodine mais néanmoins plus de quatre fois moins élevée que son montant majoré, de 375 euros. Alors, si vous êtes concerné, il est encore temps de remettre la main sur le PV et de vous mettre en règle. Dans quelques jours, il sera trop tard.