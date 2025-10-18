Savez-vous quelle fonction avaient ces "antennes" sur les voitures américaines du passé ?

De nombreuses voitures produites au milieu du 20ème siècle aux États-Unis possédaient des petites antennes au niveau des roues. Simple gadget ou véritable équipement de sécurité ?

Pousser la porte d'une voiture ancienne est parfois l'occasion de découvrir des choses insolites. Sans avoir à remonter bien loin, la présence systématique d'un cendrier dans les modèles du 20ème siècle, comme celle des autoradios, pourrait étonner de nombreux individus de la nouvelle génération. Très tournée vers l'innovation, l'industrie automobile n'a jamais manqué d'idées, que ce soit pour faire évoluer la silhouette de nos autos, améliorer le confort des passagers ou rendre les trajets en voitures plus sécurisés.

Si les nouveautés s'enchaînent à une vitesse folle pour transformer nos véhicules – il suffit de comparer deux modèles produits à 10 ans d'intervalle pour s'en rendre compte -, il est intéressant de s'attarder sur certains équipements qui ont, en leur temps, changé la façon de conduire des automobilistes. Ce fut le cas dans les années 50 avec l'apparition de petites antennes sur de nombreuses voitures américaines. On ne parle pas là des antennes de toit qui servent à capter les ondes radio pour pouvoir écouter de la musique ou suivre des émissions, mais de fines tiges métalliques qui pointaient vers le bas au niveau des roues.

© Adobe Stock

A quoi pouvaient-elles bien servir ? Ces antennes, souvent brillantes et par paire, n'étaient pas là pour le style, même si elles ajoutaient une petite touche futuriste. Appelées Curb feelers ou détecteurs de trottoirs, elles servaient à prévenir les conducteurs qu'ils s'approchaient trop près du trottoir lorsqu'ils effectuaient une manœuvre pour garer leur véhicule. Dès que l'une des tiges frôlait la bordure, un petit bruit métallique signalait qu'il était temps de s'arrêter pour ne pas endommager les jantes ou les pneus.

Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? Nos radars modernes, bingo ! Aujourd'hui, les voitures récentes avertissent de toutes sortes d'obstacles avec des bips (incessants), des caméras et des capteurs. Les constructeurs d'antan y pensaient déjà, mais avec des outils de l'époque.