Ces voitures roulent sans jamais tomber en panne : une marque surpasse toutes les autres

Un constructeur domine largement le classement des voitures les plus fiables au monde.

A partir de combien de temps une voiture est-elle vieille ? Selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et le Ministère de la Transition Écologique, l'âge moyen d'un véhicule en fin de vie en France est de 18-19 ans. Il atteint alors entre 220 000 et 250 000 kilomètres au compteur. Le nombre de kilomètres qu'une voiture est capable de parcourir durant sa carrière est un indicateur très important pour les acheteurs. Encore plus aujourd'hui eu égard aux prix exorbitants pratiqués sur le marché automobile.

iSeeCars, une plateforme américaine d'analyse et de vente de voitures, a examiné plus de 174 millions de véhicules pour déterminer ceux qui étaient les plus fiables. L'étude a montré que les neuf modèles qui ont le plus de chances d'atteindre les 250 000 miles, soit de dépasser les 400 000 kilomètres, sont tous issus du même constructeur : Toyota. S'il n'y a pas de grosse surprise à voir la marque japonaise, à laquelle il faut associer Lexus, dominer ce classement, les résultats sont toutefois sans équivoque.

© Adobe Stock

Le Toyota Sequoia, un grand SUV, arrive en tête avec une probabilité de 39 % d'atteindre les 400 000 kilomètres. Il est suivi par le 4Runner (32%), le Highlander (31%), deux autres SUV, et le Tundra (30%), un pick-up. Trois Lexus figurent dans les neuf premières places, à commencer par la Lexus IS, une berline sportive de luxe, en cinquième position (27.5 %). Il faut descendre au dixième rang pour trouver un véhicule qui n'est pas produit par le groupe Toyota.

Mais il s'agit encore d'un véhicule nippon ! Le Honda Ridgeline, un pick-up commercialisé par Honda depuis une vingtaine d'années en Amérique du Nord, a presque 15 % de chances de rouler plus de 400 000 kilomètres avant de rendre l'âme.

Peu vendus sur le continent américain, les modèles européens, en revanche, restent absents de ce classement qui réunit les 25 modèles de voitures les plus robustes. Même si toutes dans la liste ne sont pas vendues sur le vieux continent, les voitures japonaises, et en premier lieu celles fabriquées par Toyota, demeurent visiblement un excellent investissement.