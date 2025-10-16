Toyota va lancer la première voiture électrique dotée d'une batterie solide et d'une charge ultra-rapide

La batterie solide, que Toyota projette de lancer sur ses voitures en 2027 ou 2028, permettrait d'améliorer nettement l'autonomie des voitures électriques et de diminuer les temps de recharge.

Toyota prépare une vraie révolution. Le constructeur japonais, connu pour ses modèles de voitures particulièrement fiables, prévoit de lancer très prochainement le premier véhicule électrique au monde équipé d'une batterie à état solide. Contrairement aux batteries avec un électrolyte liquide qui équipent aujourd'hui 100 % ou presque des voitures électriques, les batteries que Toyota expérimente utilisent un matériau solide, souvent de la céramique ou du polymère, pour remplacer ce liquide.

Ses batteries dites solides ont déjà été expérimentées sur quelques prototypes mais Toyota projette de les produire en série et de les commercialiser à grande échelle à partir de 2027 ou 2028. Elles possèdent de sérieux avantages par rapport à celles que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Elles offrent plus de densité énergétique, des temps de recharge plus courts et une meilleure sécurité. Si cette technologie venait à se démocratiser dans un futur proche, l'utilisation de la voiture électrique pourrait connaître un grand chambardement.

© Toyota

Toyota, qui collabore depuis 2021 avec Sumitomo, un géant de l'industrie nippone, pour développer en grand nombre des matériaux de cathode durables, espère pouvoir améliorer sensiblement l'autonomie de ses véhicules à énergie verte. Ses attentes en la matière s'établissent entre 1 000 et 1 200 kilomètres, soit pas loin du double de ce que les batteries actuelles permettent.

Rouler plus longtemps mais aussi passer moins de temps à la borne de recharge. Ces batteries solides permettent une charge ultrarapide. Les conducteurs pourraient "faire le plein" en quelques minutes seulement, presque aussi rapidement que pour remplir un réservoir d'essence. Et ce n'est pas tout. Le constructeur japonais entend aussi renforcer la sécurité de ses véhicules électriques.

Grâce à l'électrolyte solide de la batterie, le risque d'incendie est beaucoup moins élevé que pour les batteries lithium-ion classiques plus inflammables. Cette technologie doit donc rendre les véhicules électriques non seulement plus performants, mais aussi plus fiables et rassurants pour les utilisateurs. Reste à savoir si Toyota tiendra sa promesse et deviendra la première marque à faire rouler ses voitures électriques avec une batterie solide.