Cette amende fait réagir : 107 euros pour ceux qui évitent les embouteillages sur les autoroutes

Des villes décident de punir sévèrement les automobilistes prêts à changer d'itinéraire pour ne pas se retrouver coincés dans les bouchons.

Qui n'a jamais tenté de contourner un embouteillage quand les voitures se retrouvent en file indienne sur la route ? Choisir de changer de trajet pour un autre itinéraire est souvent possible, mais cela n'est pas toujours synonyme de gain de temps car d'autres petits malins ont pensé la même chose que vous. Cela vaut toutefois le coup d'essayer, notamment lorsque la circulation est à l'arrêt total. Mais méfiez-vous, ce coup de poker peut aussi se retourner contre vous. Et on ne parle pas là d'un simple rallongement de votre temps de parcours… Depuis le mois de septembre, une municipalité a décidé de punir financièrement les conducteurs qui passent par ses rues pour gagner du temps.

Cela se déroule en Suisse, dans la commune de Birsfelden, non loin de Bâle. Les élus de la ville ont pris cette décision parce que les habitants étaient excédés de voir des milliers de véhicules traverser quotidiennement leur petit village dès qu'un embouteillage se formait sur l'autoroute A2. La commune a fait installer des caméras pour surveiller le temps d'immobilisation des voitures dans le village. Une fois n'est pas coutume, moins de temps vous y restez, et plus vous risquez de récolter une amende !

© Adobe Stock

Tout conducteur qui reste moins de 15 minutes dans le village est ainsi passible d'une amende de 100 francs suisses, soit 107 euros. Pour réprimander les "contrevenants", la municipalité utilise un système de contrôle automatique qui vise à garantir que seuls les véhicules autorisés circulent dans les rues. "Des caméras enregistrent les plaques d'immatriculation des véhicules et les comparent à la liste des conducteurs autorisés", annonce-t-elle simplement sans fournir aucune information sur la protection des données. La municipalité se défend d'utiliser cette interdiction de passage pour éviter que ses petites rues soient congestionnées.

De telles interdictions d'accès – et donc de sortie d'autoroute – n'existent pas qu'en Suisse. En Allemagne et en Autriche, les forces de l'ordre peuvent également sanctionner les conducteurs qui empruntent certaines sorties, sauf s'ils justifient être des résidents ou des vacanciers qui vont passer au moins une vie dans la ville desservie par la sortie d'autoroute. "Nous n'avons cependant pas connaissance d'amendes comparables à celles en vigueur en Suisse, infligées en Allemagne", a néanmoins déclaré un porte-parole de l'ADAC, la puissante association automobiliste du pays, au site www.focus.de. Une amende de 50 euros est toutefois possible de l'autre côté du Rhin.