Fini la paperasse : récupérer sa voiture à la fourrière devient enfin plus simple

Une nouvelle démarche permet aux automobilistes de récupérer plus rapidement leur voiture quand elle a été mise en fourrière.

Chaque jour, plusieurs centaines d'automobilistes sont confrontés au même problème : devoir récupérer leur véhicule à la fourrière. Un problème dont ils sont pleinement responsables, car les forces de l'ordre enlèvent rarement les voitures sans raison. Un stationnement abusif, par exemple sur un trottoir, un passage piétons ou une place réservée, nécessite souvent l'intervention de la police afin de faire respecter le Code de la route et de garantir la sécurité dans l'espace public.

Commence alors un véritable parcours du combattant pour récupérer son bien. Il faut déjà être sûr que sa voiture est bien partie à la fourrière (elle pourrait tout aussi bien avoir été volée). Puis savoir dans quelle fourrière se trouve-t-elle. Se rendre ensuite dans le commissariat de secteur pour obtenir l'autorisation de sortie de fourrière. Et enfin prendre la direction de la fourrière pour récupérer le véhicule, moyennant une belle somme d'argent.

© Adobe Stock

Comme le rappelle Ouest-France, il est possible depuis octobre 2023 de connaître en quelques clics le lieu où a été emmené son véhicule et les motifs ainsi que l'horaire de son enlèvement. Il faut pour cela se rendre sur la page dédiée du site Service Public et d'entrer le numéro de sa plaque d'immatriculation. Pour faciliter encore plus les démarches des automobilistes, un nouveau service vient de voir le jour.

Dans un communiqué du 6 octobre, la Sécurité Routière informe qu'il est désormais possible de télécharger l'autorisation de sortie de fourrière via l'application FranceConnect. Ce document obligatoire pour récupérer sa voiture à la fourrière, également appelé décision de mainlevée, nécessitait jusque-là de se déplacer dans un commissariat de police ou de gendarmerie.

Pour obtenir cette autorisation de sortie de fourrière, le propriétaire du véhicule doit seulement se munir de son permis de conduite et indiquer le numéro de formule inscrit sur son certificat d'immatriculation (ex carte grise). Une fois le document téléchargé sur le site FranceConnect, il peut se rendre directement à la fourrière sans avoir à passer par la case commissariat pour récupérer sa voiture.

Il ne lui restera alors plus qu'à payer pour récupérer sa voiture, ce qui a un sacré coup en France. Les frais d'enlèvement par la remorqueuse varient entre 120 et 150 euros selon les villes. Il faut y ajouter les opérations préalables, facturées 15,20 euros pour un véhicule particulier, 7.60 euros d'immobilisation matérielle et les frais de garde journaliers qui vont de 6.75 euros à... 29 euros à Paris ! La note se situe généralement autour des 150 euros et peut même dépasser les 200 euros dans les grandes agglomérations. Sans oublier l'amende à régler pour cause de mauvais stationnement.