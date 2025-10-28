Voici à quel point rouler sur l'autoroute grignote l'autonomie de votre voiture électrique

Un test a été réalisé sur plusieurs modèles électriques. Les résultats sont très différents.

Ce n'est un secret pour personne, l'autoroute est l'ennemi numéro 1 des voitures électriques. Ce n'est pas que les véhicules à batteries ne soient pas capables d'atteindre 130km/h ou plus, mais plutôt que le fait de rouler à grande vitesse altère sensiblement leur autonomie.

Les routes départementales ou nationales, où l'on conduit généralement entre 80 et 100 km/h, sont idéales pour rouler longtemps en électrique. C'est d'ailleurs dans ces conditions de circulation qu'il est possible de s'approcher au plus près de l'autonomie promise par les constructeurs.

Mais sur autoroute, où la résistance de l'air augmente avec la vitesse et où la récupération d'énergie par le freinage est faible une fois engagé pour un long trajet, la batterie se vide beaucoup plus vite. De combien exactement ? Le média américain InsideEVs a tenté de chiffrer la perte d'autonomie exacte des véhicules électriques quand ils sont utilisés uniquement sur autoroute.

Ils se sont appuyés pour cela sur un test routier effectué cette année par huit modèles qui ont roulé plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Europe. Le résultat est éloquent. L es voitures électriques participant à l'expérience ont perdu en moyenne 40 % de leur autonomie à vitesse constante sur autoroute.

© Renault

La Renault 4 E-Tech, héritière modernisée de la 4L d'antan sortie l'année dernière, faisait partie des véhicules testés. La citadine de la marque au losange illustre à elle seule les difficultés qu'ont les voitures électriques à rouler longtemps sur autoroute. Sur petites routes, les essayeurs ont relevé une consommation moyenne de 13.8 kWh au 100 kilomètres (un très bon chiffre) , ce qui leur aurait permis de s'approcher des 409 kilomètres d'autonomie annoncés par le constructeur, avec la batterie de 52 kWh. Mais la consommation a littéralement explosé dès qu'ils ont pris l'autoroute à travers la Hongrie : 23.3 kWh/100km. C'est près de 150 kilomètres d'autonomie envolés !

Il est vrai que la Renault 4 électrique est une citadine taillée pour la ville et les petits déplacements et qu'elle n'a donc pas vocation à avaler les kilomètres sur nos autoroutes. Mais d'autres modèles, beaucoup plus puissants, comme la Porsche Macan EV et l'Audi A6 e-tron, ont également montré que leur batterie se vidaient beaucoup plus rapidement sur autoroute, jusqu'à perdre elles aussi 30 à 40 % de leur autonomie.