Les chercheurs sont d'accord : la quatrième couleur du feu tricolore est inévitable

Des chercheurs assurent que les feux de circulation traditionnels devront changer dans le futur avec l'apparition d'une quatrième couleur.

Au vert je roule, à l'orange je freine et au rouge je m'arrête. Les trois couleurs des feux de circulation sont plutôt simples à mémoriser et connus de tous les automobilistes. Mais un grand changement pourrait se produire prochainement. Et si nos feux passaient de trois à quatre couleurs ? Ce signal lumineux supplémentaire n'aurait pas pour objectif de compliquer la vie des automobilistes, bien au contraire. Selon une étude publiée dans la revue IEEE par une équipe de chercheurs de l'Université de North Carolina, un état situé au sud-est des États-Unis, cette nouvelle technologie pourrait leur permettre de gagner du temps en fluidifiant le trafic aux intersections.

Les professeurs en charge de cette étude estiment que l'ajout d'une quatrième couleur sur nos feux de circulation pourrait devenir nécessaire du fait de l'arrivée des voitures autonomes. Ces véhicules, flanqués de capteurs et de caméras, se conduisent seuls, sans l'aide d'un humain. Ils sont déjà en service dans certains pays, comme les États-Unis ou la Chine, sous la forme de taxis sans conducteurs, preuve que la technologie est déjà bien avancée. Ces voitures intelligentes vont se déployer et se multiplier dans les années à venir, ce qui pourrait chambouler la façon de concevoir nos déplacements.

© Image d'illustration générée avec l'IA

C'est justement en se projetant un peu que les chercheurs de North Carolina ont imaginé un nouveau fonctionnement des feux de circulation. La quatrième couleur s'allumerait uniquement lorsqu'il y aurait suffisamment de véhicules autonomes sur la route. Ces voitures "robots" peuvent communiquer entre elles et se synchroniser avec les feux pour réguler la circulation de manière fluide et sécurisée.

Les conducteurs humains, eux, n'auraient alors qu'à suivre le mouvement, sans avoir à repérer quelle voiture conduit toute seule mais en faisant simplement confiance au système. En cas de nombre insuffisant de véhicules autonomes à l'intersection, alors le feu reprendrait un fonctionnement normal avec les trois couleurs traditionnelles.