Voici ce qu'il reste de la citadine électrique chinoise après le crash test

Lors des derniers tests de sécurité effectués par l'Euro NCAP, un modèle d'une marque chinoise bien connue en France a obtenu un résultat très décevant.

Voilà qui pourrait donner du grain à moudre à ceux qui adorent détester les voitures chinoises. Lors du dernier programme de crash test Euro NCAP, la sécurité de sept voitures électriques fabriquées aux États-Unis, en Asie et en Europe a été évaluée. Au milieu de la DS n°8, de la Cadillac Optiq et de la Mazda 6e, un modèle de l'Empire du Milieu est le seul à avoir reçu la note très moyenne de trois étoiles (sur 5). La Dongfeng Box, une citadine au design moderne et plutôt bien équipée, a notamment été retoquée pour la protection des occupants adultes et pour la sécurité des piétons.

Dans le détail, la Dongfeng Box, promise à 430 kilomètres d'autonomie selon le cycle d'homologation chinois NEDC, a obtenu 69 % pour la protection des adultes, 81 % pour la protection des enfants, 67 % pour la sécurité des piétons et 77 % dans la catégorie "assistance à la sécurité". Il a notamment été reproché au véhicule, dont la dernière version a été lancée début 2024, une structure trop fragile lors de l'impact frontal, avec des déformations importantes du côté conducteur, des points de soudure qui ont cédé et des portes difficiles à ouvrir après le choc, ce qui rend difficile l'évacuation des personnes à bord.

© 123RF

L'airbag conducteur n'a par ailleurs pas suffisamment protégé la tête du choc contre le volant et certains éléments du tableau de bord ont présenté un risque pour les jambes. Si la sécurité des enfants est meilleure, la protection pour les piétons et les cyclistes est beaucoup plus imparfaite.

Les systèmes de freinage d'urgence ont correctement détecté les piétons et les cyclistes dans certaines situations, mais pas dans toutes, ce qui peut laisser craindre le pire selon les scénarios. Certaines zones de contact, comme la base du pare-brise, ont montré une faible absorption des chocs des usagers vulnérables, ce qui pénalise fortement le score dans cette catégorie.

Trois autres modèles chinois ont été testés dans les mêmes conditions. La MG S6EV, l'IM5 et le Hongqi EHS5 ont tous obtenu cinq étoiles, avec une protection des adultes et des enfants bien meilleure et des systèmes de sécurité plus complets. Cela montre que la faible performance de la Dongfeng Box au crash test n'est pas non plus représentative de l'industrie automobile chinoise dans son ensemble.