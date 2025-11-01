Volkswagen arrête la production de sa Golf – personne ne sait jusqu'à quand

Le groupe Volkswagen a dû prendre à contre-cœur la décision d'arrêter la production de son emblématique Golf.

Voilà une décision que le groupe Volkswagen aurait aimé ne pas avoir à prendre. Mais le constructeur aux 12 marques, parmi lesquelles Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Škoda et Porsche, s'est résolu à stopper la production de l'emblématique Golf dans son usine de Wolfsburg à partir du 29 octobre. Comme de nombreuses autres marques, Volkswagen traverse actuellement une période délicate avec des ventes en berne. Ce n'est toutefois pas pour cette raison que le groupe a décidé d'arrêter la production de sa citadine polyvalente, née en 1974.

Lors du 50ème anniversaire de la Golf en 2024, Volkswagen avait annoncé que plus de 37 millions d'exemplaires s'étaient écoulés dans le monde. Ce succès commercial lui a permis de devenir l'un des modèles les plus vendus au monde tout en contribuant à renforcer la position de la marque allemande aux quatre coins du globe. Aujourd'hui encore, la Golf, dont le huitième opus a été restylé l'année dernière, figure parmi les voitures les plus vendues. Arrêter sa production serait donc une aberration, pourtant Volkswagen doit s'y résoudre, comme l'annonce le site spécialisé Autocar.

© Volkswagen

Mais cette décision, surprenante au premier abord, est subie par le groupe multinational dirigé par Oliver Blume. Elle a été prise en raison d'une pénurie de semi-conducteurs, des puces électroniques essentielles au fonctionnement des véhicules modernes. Le fournisseur principal de Volkswagen, Nexperia, une entreprise néerlandaise contrôlée en partie par la Chine, a cessé ses exportations en réponse à la guerre commerciale que se livrent Chinois et Américains. Volkswagen n'ayant pas d'autres fournisseurs pour compenser cette rupture d'approvisionnement, il est contraint de mettre temporairement en stand-by la production de certaines de ses voitures.

Les salariés du groupe ont été avertis il y a quelques jours de cette pause forcée. Dans un communiqué qui leur était adressé, l'entreprise a indiqué qu'il était difficile de prédire combien de temps cela allait durer. Toujours selon Autocar, la Golf ne serait pas le seul modèle de la marque qui risque l'arrêt de sa production. Le Tiguan, le Touran et le Tayron, le dernier né, pourraient subir le même sort. Les usines de Emden, Hanovre et Zwickau, qui fabriquent ces véhicules, pourraient également être affectées si la pénurie persiste.