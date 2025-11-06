Ce bouton iconique de la Renault Twingo fait son retour : les nostalgiques vont l'adorer !

Parmi les nombreux clins d'œil à la toute première Twingo, Renault a particulièrement soigné un bouton incontournable sur la nouvelle version de sa petite citadine.

Avec la nouvelle Twingo, présentée le 6 novembre, Renault réinterprète avec une vision évidemment plus moderne la citadine des années 90. Lors de sa sortie, en 1992, la Twingo avait fait sensation grâce à son design original et audacieux, très différent des autres citadines de l'époque. Sa forme monovolume ronde et colorée rompait avec les codes habituels de l'automobile. Elle offrait aussi une habitabilité étonnante pour sa petite taille, notamment grâce à sa banquette arrière coulissante.

La nouvelle Twingo E-Tech, à l'image de ce qu'a fait la marque au losange avec la R5 sortie l'année dernière, reprend certains éléments qui ont marqué toute une génération. Sa silhouette arrondie, son large pare-brise plongeant, ses grands yeux ronds, sa modularité optimisée, sont autant de détails qui susciteront de l'émotion chez les nostalgiques de la citadine, vendue à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Un autre élément, qui avait su se démarquer sur la toute première Twingo, devrait également refaire parler de lui.

© Régis Aumont/Linternaute

Souvenez-vous du bouton très particulier des warnings de la Twingo de première génération. Contrairement aux autres voitures, où ce bouton est souvent petit et discret, celui de la Twingo était gros, rond, rouge et placé bien en évidence au centre du tableau de bord ! Renault avait voulu en faire un élément de design à part entière, presque ludique et cohérent avec l'esprit convivial et original de la voiture.

Comme un clin d'œil, la marque au losange a voulu lui redonner ses lettres de noblesse. Le bouton des feux de détresse, celui sur lequel on appuie lorsque l'on se retrouve dans une situation critique sur la route, a bénéficié d'une attention particulière de la part des designers de la maison Renault. Si cette fois le bouton n'a plus une position centrale sur la planche de bord, il ne peut échapper à personne. Situé sous l'écran tactile, à droite des boutons cylindriques pour régler l'aération, il attire le regard, du fait de sa taille mais aussi de sa couleur rouge vive qui font penser à une énorme fraise Tagada !