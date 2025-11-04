Combien de kilomètres peut-on encore parcourir quand le voyant d'essence devient orange ?

De nombreux automobilistes se demandent quelle est l'autonomie de leur voiture à partir du moment où la jauge d'essence s'allume.

C'est une question que tous les automobilistes se sont posés au moins une fois dans leur vie. Combien de kilomètres peut-on encore parcourir à partir du moment où le voyant d'essence s'allume sur le tableau de bord de la voiture ? La panne d'essence est l'une des pires craintes des conducteurs. Or, nombreux sont pourtant ceux qui conduisent sur la réserve avant de passer à la pompe en dernier recours.

Tous les mécaniciens le déconseillent. Pourquoi ? Parce que le moteur risque d'aspirer les impuretés du fond du réservoir, ce qui encrasse plus rapidement le filtre et la pompe à carburant.Le bon réflexe à avoir est de se rendre dans la station-service la plus proche pour faire le plein dès que le voyant s'allume. C'est le meilleur moyen de s'éviter des frayeurs. Mais pour ceux qui aiment jouer avec le feu, voilà ce qu'il faut savoir pour ne pas se brûler les ailes.

Avant toute chose, il faut avoir en tête qu'il n'existe pas de règle universelle concernant le moment exact où la jauge de carburant devient orange sous vox yeux. Quand il reste 3 litres ? 5 litres ? 10 litres ? Chaque constructeur fait ce qu'il veut. Retenez simplement qu'en moyenne cela signifie que votre réservoir ne contient plus qu'un dixième de carburant.

© 123RF

Cela ne vous dit pas grand-chose sur l'autonomie qu'il vous reste ? C'est normal. Pour le savoir, il suffit de faire un calcul à la portée de tous. Mais pour cela vous devez connaître la capacité de votre réservoir. Si vous roulez en citadine, c'est en moyenne 40 litres, plutôt 50 litres pour une berline et entre 60 et 80 litres pour un SUV, des chiffres qui varient un peu selon la taille des modèles. Grosso modo, si on s'en tient à la règle des "un dixième", cela signifie qu'il reste le plus souvent entre 4 et 8 litres dans le réservoir des voitures à partir du moment où le voyant d'essence s'allume. C'est largement suffisant pour se rendre dans une station-service, même sur autoroute.

Il n'y a donc aucune raison de stresser. Néanmoins, gardez à l'esprit que la distance que vous pouvez parcourir ne dépend pas seulement de la taille du réservoir de votre véhicule mais aussi des conditions de circulation et de votre style de conduite. Une voiture consomme beaucoup plus dans les embouteillages que sur une route nationale dont le trafic est fluide. Sur autoroutes, pour conserver une consommation basse (et respecter les limitations de vitesse), il est plus prudent de ne pas dépasser les 130 km/h. Si vous roulez sur la réserve mieux vaut privilégier une vitesse de croisière autour des 110-115.

Même lorsque l'on est capable d'estimer à peu près la distance que l'on peut encore parcourir quand le voyant d'essence s'allume, la prudence sera toujours le meilleur moyen pour ne jamais tomber en panne. Sachez seulement que si vous ne vous trouvez pas à proximité immédiate d'une station-service, notamment sur autoroutes où elles peuvent éloignées les unes des autres, les constructeurs automobiles font en sorte qu'il vous reste rester suffisamment de carburant pour rouler au moins 40 kilomètres une fois la jauge allumée.