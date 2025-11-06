Voici comment remonter les vitres de voiture même quand le moteur est coupé

Cette fonction trop peu connue des automobilistes est pourtant très pratique quand on oublie de remonter les vitres de sa voiture.

Tout le monde fait l'erreur au moins une fois dans sa vie d'automobiliste (et souvent bien plus). Après avoir garé sa voiture, le premier réflexe que l'on a est de couper le moteur. Ce n'est qu'une fois le moteur éteint que l'on s'aperçoit, parfois même après avoir déjà quitté la voiture, qu'une ou plusieurs vitres sont restées baissées. Il ne fait guère de doutes que cela vous soit déjà arrivé. Cet oubli est particulièrement agaçant parce qu'il oblige à redémarrer la voiture pour pouvoir relever les vitres complètement, et s'assurer ainsi de la protéger à la fois contre les intempéries et les voleurs.

Il existe pourtant un système que les constructeurs automobiles ont développé depuis plusieurs années pour parer à cet oubli. Sur certains modèles de voitures, il est possible de remonter les vitres électriques même lorsque le moteur est coupé et que la clé est dans votre poche. Pour cela, il suffit d'appuyer simultanément sur les deux boutons de montée des vitres avant et de les maintenir enfoncés quelques secondes. Le système reconnaît la commande et ferme automatiquement les vitres même si le moteur est éteint.

© Adobe Stock

Pas besoin de relancer le moteur, une simple pression de quelques secondes sur les deux boutons placés dans les contre-portes et le tour est joué. Il se peut toutefois que rien ne se passe lorsque vous effectuez cette petite manipulation. Dans ce cas, inutile de forcer. Tous les véhicules ne disposent pas de cette technologie, même si on la retrouve souvent chez Volkswagen, Toyota ou Renault qui figurent parmi les marques de voitures les plus vendues.

Pour savoir si votre auto en est équipé, le plus simple est de jeter un petit coup d'œil rapide au manuel d'utilisation de votre véhicule (ce gros pavé qui dort souvent dans la boîte à gants). Surtout que ce système n'est pas toujours activé automatiquement. Il faut parfois aller fouiller dans les paramètres pour l'activer. Cette fonction n'est pas indispensable à la conduite, loin de là, mais elle peut rendre service de temps en temps. Ça ne coûte rien de la connaître.