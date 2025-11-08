Voiture de l'année : un seul finaliste n'a pas de version 100 % électrique

Six des sept finalistes pour l'élection de la voiture de l'année, dont la Renault R5 E-Tech est tenante du titre, sont proposés en version tout électrique.

KIA EV6, Jeep Avenger, Renault Scenic E-Tech, Renault 5 E-Tech. Depuis quatre ans, le prestigieux titre de voiture de l'année, décerné chaque début d'année par un jury composé d'une soixantaine de journalistes européens, récompense un modèle électrique. Il faut dire que de nombreux constructeurs, pressés par les directives européennes, ont sensiblement accéléré leur production de véhicules zéro émission ces dernières années. Un choix qui ne plaît pas toujours aux automobilistes, notamment en France où le marché du 100 % électrique ne décolle pas, mais qui répond à des enjeux politiques, notamment écologiques.

Il y a de grandes chances pour que le vainqueur du "Car of the Year" 2026, qui sera dévoilé le 9 janvier prochain lors du Salon de l'Auto de Bruxelles, perpétue cette nouvelle tradition de primer une voiture électrique. Et pour cause, pour la première fois depuis la création en 1964 de ce prix qui récompense la meilleure voiture nouvellement commercialisée en Europe, un seul des sept finalistes ne propose pas de modèle complètement électrique !

© Dacia

Ils sont quatre à ne se décliner qu'en 100 % électrique : Renault 4 E-Tech, KIA EV4, Škoda Elroq et Mercedes CLA, même si la berline allemande proposera bientôt des versions hybrides légères. Deux autres finalistes bénéficient d'une palette de motorisations plus large. Le dernier Citroën C5 Aircross est disponible en tout électrique mais aussi en hybride rechargeable (PHEV) et en hybridation légère. La Fiat Grande Panda est également proposée en 100 % électrique mais des versions hybrides et essence sont également à son catalogue.

Quel est donc l'intrus de cette liste de finalistes ? C'est une voiture qui appartient à un groupe français mais d'un constructeur roumain. Une Dacia ! Dernier né de la marque de moins en moins "low cost" mais toujours moins chère que la plupart de ses concurrents, le Bigster est candidat au titre de voiture de l'année. Et contrairement à tous ses rivaux, ce grand SUV familial, vendu à moins de 25 000 euros, n'existe pas en version full électrique. Avec ses équipements très corrects, le Bigster roule avec des motorisations hybrides, micro-hybrides et vient de s'enrichir d'une version à bicarburation essence-GPL.

Seul contre tous, le Bigster, qui s'est déjà vendu à plus de 12 000 exemplaires en France pour sa première année de commercialisation, sera-t-il capable d'inverser la tendance et de damer le pion à un modèle 100 % électrique ? Réponse dans deux mois.