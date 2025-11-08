Ils volaient des pièces pour les revendre sur Leboncoin – le butin des deux salariés Stellantis est estimé à plusieurs millions d'euros

Deux intérimaires du groupe Stellantis ont été pris la main dans le sac. Ils volaient des milliers de pièces détachées pour les revendre sur le célèbre site de vente en ligne.

Un joli pactole. Voilà ce qu'avait réussi à empocher deux salariés du groupe Stellantis après avoir mis au point un trafic XXL de vols pièces détachées de voitures. Embauchés depuis plusieurs mois comme intérimaires sur le gigantesque site logistique du constructeur automobile de Noidans-lès-Vesoul, en Haute-Saône, les deux complices avaient pris pour habitude de sortir de la marchandise de l'usine pour ensuite la revendre sur Leboncoin . Centre mondial de pièces détachées pour toutes les marques de véhicules du groupe (Peugeot, Citroën, Opel, etc), le site de Noidans- lès-Vesoul recense plus de 350 000 références utiles à la fabrication de voitures selon le site de France Bleu.

C'est au petit matin du 31 octobre que les deux hommes, âgés de 35 et 38 ans, ont été interpellés sur leur lieu de travail. La police de Vesoul, alertée par des responsables de Stellantis qui avaient repéré de nombreux allers et venues suspects via les caméras de vidéosurveillance du site, est intervenue peu avant 9 heures. Les deux individus se trouvaient alors à proximité d'une clôture du site dont le grillage avait été volontairement découp é . Dans les mains, des sacs poubelle s remplis de marchandises…

© Adobe Stock

L'enquête a révélé que les deux individus revendaient toutes les pièces qu'ils parvenaient à sortir de l'usine sur le célèbre site de petites annonces Leboncoin . Les perquisitions menées par les policiers aux domiciles des deux trentenaires ont permis de mettre la main, toujours selon France Bleu, sur une quantité pharaonique de courroies, de disques de frein, d' injecteurs et même de pneus empilés dans des cartons .

La police a estimé à 400 000 euros la valeur du butin retrouvé chez l'un, à 100 000 euros chez l'autre. Stellantis, de son côté, a effectué un inventaire géant pour calculer les pertes subies pendant plusieurs mois. Le préjudice s'élève à deux millions d'euros.