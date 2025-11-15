Une taxe pour chaque kilomètre parcouru : une véritable menace pour les voitures électriques ?

Plusieurs pays aimeraient imposer une nouvelle taxe destinée uniquement aux utilisateurs de voitures électriques.

Après les bonus en tout genre pour convaincre les automobilistes de passer à l'électrique, voilà que certains gouvernements réfléchissent déjà à un moyen de pénaliser les propriétaires de voitures "zéro émission". C'est notamment le cas du Royaume-Uni qui songe à mettre en place une nouvelle taxe calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les utilisateurs de véhicules électriques. L'objectif de cette mesure, qui pourrait être intégrée au budget 2026, serait de compenser la baisse des recettes fiscales liées aux carburants traditionnels, conséquence directe de la transition vers la mobilité électrique.

Le dispositif envisagé consisterait en une redevance d'environ 3 pence par mile, soit environ 2 centimes d'euro le kilomètre. Pour justifier sa position, un porte-parole du gouvernement britannique a expliqué à l'AFP que "la taxe sur les carburants concerne l'essence et le diesel, mais il n'existe pas d'équivalent pour les véhicules électriques." Avec l'avènement des véhicules électriques, largement encouragé par l'Union européenne, de nombreux États voient leur recettes diminuer drastiquement – en France les taxes représentent environ 60% du prix du litre de carburant -, ce qui pèse sur les finances publiques.

© Peugeot

Cette mesure n'est pas une invention de Rachel Reeves, la ministre des Finances au Royaume-Uni. Elle a déjà été appliquée en Australie pendant presque deux ans avant de disparaître. En Islande et en Nouvelle-Zélande, les propriétaires de véhicules électriques sont déjà concernés, selon nos confrères d'Auto-Moto, par cette taxe au kilomètre parcouru tandis que la Suisse l'envisage depuis un moment. De là à imaginer que le gouvernement français, plus que jamais en quête de recettes, y trouve un nouveau moyen de faire les poches des automobilistes…

Dans les faits, cela implique d'installer des traqueurs GPS dans chaque voiture électrique pour calculer le nombre de kilomètres qu'elle parcourt et les taxer en conséquence. Au prix du kilomètre envisagé par le Royaume-Uni, un conducteur britannique qui roulerait 10 000 kilomètres serait taxé à hauteur de 200 euros par an. Si la taxe entrait en vigueur de l'autre côté de la Manche, possiblement dès 2028, elle pourrait rapporter environ 1,8 milliard de livres par an – soit 2 milliards d'euros - d'ici le début des années 2030. Un sacré pactole qui peut donner des idées à bien des gouvernements.