Ces voitures sont les meilleures pour les retraités, selon les experts automobiles

L'ADAC a établi un classement des modèles de voitures les plus adaptés aux automobilistes seniors.

En attendant d'éventuelles visites médicales obligatoires pour les autoriser à conduire au-delà d'un certain âge, les personnes âgées sont encore très nombreuses à prendre le volant. Souvent pointés du doigt, les seniors sont responsables de nombreux accidents de la route mais bien souvent moins graves que les plus jeunes, et notamment les 18-24 ans, la catégorie d'âge la plus impliquée dans des accidents mortels en 2024. Sur la route, les conducteurs de plus de 65 ans ont des besoins différents pour bien se sentir en voiture, davantage portés sur le confort de conduite.

Le célèbre club automobile allemand de l'ADAC a récemment publié un classement des véhicules les mieux adaptés à ce public. Pour les petits trajets du quotidien, les personnes âgées recherchent avant tout du confort, de la sécurité et de la simplicité d'utilisation. Les experts allemands ont observé que les voitures plébiscitées par les seniors offrent généralement une excellente visibilité, un accès facile, grâce à des portes larges et à des sièges surélevés, ainsi qu'une instrumentation simple et intuitive. Ces qualités se retrouvent souvent dans les crossovers et les SUV compacts, des modèles particulièrement à la mode.

© Syda Productions - stock.adobe.com

Pour ceux qui ont les moyens de se les offrir, l'Audi Q3 et la BMW X1, répondent parfaitement aux critères les plus recherchés par les conducteurs seniors. Ces deux modèles premium donnent au conducteur une position dominante sur la route et proposent des technologies modernes mais plutôt faciles à utiliser. Pour les retraités en quête de véhicules plus accessibles, le Renault Captur figure parmi les meilleurs choix selon l'étude. Son habitabilité, sa modularité et sa bonne visibilité, y compris arrière, en font un véhicule très pratique au quotidien. Le crossover urbain Skoda Kamiq, accessible à partir de 25 000 euros, est également très apprécié des automobilistes expérimentés.

Dans un autre genre, les Citroën Berlingo et Opel Combo, deux vans spacieux, se distinguent par leurs portes coulissantes qui facilitent les entrées et sorties, même pour les personnes à mobilité réduite. L'étude de l'ADAC met aussi en avant certains modèles hybrides, à la fois agréables à conduire et économiques grâce à l'apport d'un moteur électrique.

Les Toyota Corolla Cross, Kia Niro et Lexus LBX, trois modèles venus d'Asie, sont présentés comme des modèles qui offrent un excellent compromis entre modernité, praticité et sobriété. L'ADAC rappelle toutefois qu'il n'existe pas de voiture parfaite pour les seniors, mais que certaines répondent mieux que d'autres à leurs attentes.