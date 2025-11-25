Gratuite depuis plus de 30 ans, cette autoroute française très fréquentée sera bientôt payante

Les automobilistes devront prochainement payer pour rouler sur cette partie d'autoroute française qui était pourtant gratuite depuis 1987.

L'être humain s'habitue très bien à la gratuité et déteste par dessus tout lorsqu'un service "offert" devient payant. De nombreux automobilistes vont pourtant devoir s'y faire puisqu'une portion d'autoroute gratuite empruntée chaque jour par plus de 50 000 véhicules ne le sera bientôt plus. Officialisé par un décret publié le 31 juillet dernier, un tronçon reliant deux villes sur un peu plus de 10 kilomètres sera payant pour tous à partir du 1er février 2029. Cette décision s'inscrit dans le contexte plus global du passage en flux libre d'une nouvelle autoroute française. Après l'A79, l'A13, l'A14 et l'A4, c'est au tour de l'A40, qui relie Mâcon (Saône-et-Loire) à Passy (Haute-Savoie), de se débarrasser de ses barrières de péages.

Toute l'autoroute ne sera pas concernée par ce grand changement, seulement les 58 kilomètres qui séparent les communes de Passy et Etrembières dans le département de Haute-Savoie. Dès le printemps 2027, les conducteurs qui circuleront entre ces deux villes n'auront plus besoin de s'arrêter pour payer leur trajet mais devront le faire sous 72 heures sur une plateforme numérique ou chez un buraliste. Mauvaise nouvelle pour les habitués du tronçon entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois, gratuit depuis 1987, il se trouve inclus dans la future portion en flux libre. Voilà pourquoi ses 12 kilomètres seront bientôt payant !

Les automobilistes qui l'empruntent devront payer 1,80 euro. Cela peut paraître dérisoire mais pour les travailleurs qui passent par là quotidiennement l'addition peut vite devenir salée. A raison de 20 jours travaillés et d'un passage aller-retour la facture atteindrait 72 euros tous les mois ! L'AMTB a beau insister sur le fait qu'il existera un tarif préférentiel pour les abonnés pouvant descendre jusqu'à 0,94 euro pour chaque traversée, il n'en reste pas moins qu'il s'agira d'une nouvelle dépense pour plusieurs dizaines de milliers de conducteurs.

Sans surprise, la colère monte chez les habitants et les élus du territoire qui estiment qu'un péage sur un trajet aussi court, utilisé par de très nombreux travailleurs frontaliers, revient à imposer une taxe déguisée sur les déplacements du quotidien. L'autre source d'inquiétude concerne le report du trafic.

Beaucoup craignent que des conducteurs se rabattent sur la route départementale 1206, également appelée route de Genève, qui longe l'A40 et dessert certains secteurs de Saint-Julien-en-Genevois et d'Annemasse. Un axe secondaire déjà très souvent saturé aux heures de pointe…

Entre payer une autoroute qui était gratuite depuis plus de 30 ans ou s'enfoncer dans les embouteillages pour "contourner" le péage, les automobilistes devront bientôt choisir entre la peste et le choléra.