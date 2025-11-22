A quoi sert cette lumière bleue projetée la nuit sur les routes ?

Des poteaux avec des réflecteurs bleus se multiplient au bord des routes et suscitent le questionnement de nombreux automobilistes.

La sécurité routière cherche toujours à innover pour protéger du mieux possible les usagers de la route. Tous les pays mènent des expérimentations, souvent à petite échelle avant de les déployer à l'ensemble de leur territoire en cas de résultats probants. On peut donc parfois se retrouver au volant de sa voiture et découvrir un nouveau marquage au sol, une quatrième couleur sur un feu de signalisation, un panneau à la signification inconnue ou un radar captant une infraction jusque-là indétectable par les technologies modernes.

Parmi toutes les nouveautés à l'essai, il y en a une qui intrigue particulièrement les automobilistes. C'est notamment le cas en Allemagne où l'on trouve de plus en plus de réflecteurs de lumière sur le bord des routes. Un dispositif souvent déployé à la campagne où le manque de luminosité la nuit est responsable de nombreux accidents. Mais cette fois, il ne s'agit pas de mieux éclairer la chaussée pour protéger les conducteurs et leurs passagers. Du moins pas seulement. Ces réflecteurs de lumière sont là pour sauver la vie des… animaux !

© Adobe Stock

Ils sont généralement accrochés sur des petits poteaux qui bordent les routes. A première vue, difficile de savoir pourquoi ils ont été mis là. Mais le principe est très simple : dès que les phares d'une voiture les éclairent, ils renvoient de la lumière bleue non pas vers la route, mais vers la végétation ou le bois qui la borde. Cette lumière bleue peut effrayer les animaux sauvages. L'idée est que des espèces comme les sangliers ou les cervidés hésitent à traverser la route en voyant cette lumière étrange, ce qui permettrait de réduire les collisions, parfois fatales, entre les véhicules et les animaux sauvages.

L'efficacité de ces dispositifs fait toutefois débat outre-Rhin. Des organisations comme l'ADAC, l'association automobile allemande mondialement connue, affirme que les accidents avec des animaux ont diminué significativement dans certaines zones équipées de ces réflecteurs de lumière, jusqu'à 80 % selon eux. En revanche, des chercheurs remettent en cause ces chiffres à l'aide d'études qui montrent que les animaux ne changent pas vraiment de comportement ou s'habituent à la lumière bleue avec le temps.