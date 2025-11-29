Ford dit finalement adieu à l'une de ses voitures les plus appréciées après 27 ans de commercialisation

Ce modèle populaire de la marque Ford, vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, vient de tirer sa révérence.

Certains modèles de voitures disparaissent dans l'indifférence quasi générale. Pour d'autres, la fin de leur production émeut une voire plusieurs générations d'automobilistes. Plusieurs modèles ont connu un tel succès commercial qu'ils sont devenus iconiques au fil du temps, comme la Golf qui a séduit des dizaines de millions de conducteurs depuis plus de 50 ans. Mais si la petite Volkswagen poursuit sa carrière – la huitième génération a été lancée en 2019 -, d'autres modèles populaires ont fini par disparaître des chaînes de production.

C'est le cas de l'un des best-sellers de la marque américaine Ford. Après avoir stoppé en 2023 la production de la Fiesta, une citadine très populaire dans les années 90-2000, le constructeur vient de produire sa dernière Ford Focus. Lancée en 1998 sur les marchés américains et européens, la berline a vu son dernier exemplaire, une version 5 portes de couleur blanche selon le site Motor1.com, sortir de l'usine allemande de Saarlouis le 14 novembre 2025. Après presque trois décennies de succès et plus de 12 millions d'unités vendues, la marque vient de refermer un chapitre important de son histoire.

© 123RF

La Focus, qui avait déjà été retirée du marché américain en 2018, a connu son apogée entre 2000 et 2010. Reconnue pour sa fiabilité et sa polyvalence, la berline a séduit de très nombreuses familles mais pas seulement. Certains passionnés ont adoré les versions sportives RS et ST quand les chauffeurs de taxi, notamment en France et en Allemagne, appréciaient particulièrement les versions break et diesel à une certaine époque.

La décision de Ford de tirer un trait sur l'un de ses modèles les plus emblématiques, vendu actuellement entre 30 000 et 40 000 euros en France, s'inscrit dans la nouvelle stratégie de la marque. Comme d'autres constructeurs, Ford mise aujourd'hui beaucoup sur les SUV et les crossovers alors que les voitures compactes traditionnelles, comme la Focus, ne correspondent plus aux attentes du marché.