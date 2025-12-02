Voici le bouton qui permet d'essuyer la pluie des rétroviseurs de la voiture

Peu d'automobilistes connaissent cette fonctionnalité qui permet de se débarrasser facilement des gouttes de pluie qui empêchent de bien voir dans les rétroviseurs.

On entend souvent dire que la neige est le cauchemar des automobilistes, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à la voir tomber. Mais la pluie, qui concerne beaucoup plus de monde et à tout moment de l'année, est un autre facteur qui provoque de nombreux accidents sur les routes. La pluie rend la chaussés glissante, réduit l'adhérence des pneus et rallonge les distances de freinage. Sans compter que les gouttes d'eau qui perlent sur les vitres de la voiture perturbent la bonne visibilité des conducteurs.

Voilà pourquoi il est important, surtout à cette période de l'année où les conditions météorologiques compliquent souvent la conduite, d'avoir des essuie-glaces en bon état. Mais même s'ils sont performants pour enlever l'eau qui dégouline sur le pare-brise et sur la lunette arrière, d'autres éléments restent mouillés. C'est le cas des vitres latérales mais aussi des rétroviseurs extérieurs. Importants à bien des égards, notamment pour dépasser un véhicule ou pour changer de voie, ces rétroviseurs sont beaucoup moins efficaces dès qu'il pleut.

© 123RF

Il existe pourtant une fonction disponible sur les voitures modernes qui permet de garder ses rétroviseurs latéraux clairs même sous la pluie. Un simple bouton peut transformer vos rétroviseurs embués et couverts de gouttes en miroirs parfaitement visibles. Encore faut-il savoir sur quel bouton appuyer. Le problème c'est que de nombreux conducteurs l'ignorent. Car il s'agit souvent du même bouton que celui utilisé pour le dégivrage de la lunette arrière. Une fois activé, il chauffe légèrement les rétroviseurs, ce qui empêche l'eau de s'y accrocher. Les gouttes d'eau glissent ou s'évaporent en quelques secondes et vous pouvez de nouveau voir clairement ce qui se passe sur les côtés et derrière vous.