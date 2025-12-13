Voici comment se débarrasser définitivement de la buée sur les vitres de votre voiture

Des experts de l'automobile mettent fin au débat sur l'air chaud et l'air froid : ils expliquent exactement comment faire pour enlever rapidement la buée de nos vitres de voiture.

Avec l'arrivée du froid, la buée sur le pare-brise devient l'un des cauchemars des conducteurs. En quelques secondes à peine, notre visibilité peut être complètement obstruée, transformant un simple trajet en situation dangereuse. Ce phénomène est particulièrement fréquent en automne et en hiver quand l'air chaud et humide à l'intérieur de l'habitacle se condense instantanément sur la surface froide du verre. Notre respiration, celle des passagers, la neige ou simplement l'évaporation de l'humidité de nos vêtements... tout contribue à créer cette satanée buée gênante pour conduire.

Les astuces pour s'en débarrasser sont nombreuses et parfois contradictoires, si bien que les automobilistes sont parfois un petit peu perdus. Faut-il privilégier l'air chaud ou l'air froid pour faire partir la buée des surfaces vitrées ? Les experts de l'Automobile Club britannique AA ont donné leur réponse. La méthode consiste en réalité à combiner les deux.

Pour un désembuage rapide et durable, le plus efficace serait de diriger l'air chaud sur le pare-brise avant pour réchauffer le verre et éliminer la condensation, d'activer simultanément le dégivrage de la lunette arrière, et de baisser légèrement une vitre pour laisser entrer l'air extérieur plus sec et plus frais de façon à homogénéiser la température. Mais ce n'est pas tout ! La clé est d'allumer également la climatisation.

© Adobe Stock

Un non sens en hiver ? Pas du tout ! La clim ne se contente pas de refroidir l'air, elle le déshumidifie également, ce qui réduit efficacement l'humidité présente à l'intérieur de nos autos. Cette combinaison permet de chasser la buée beaucoup plus rapidement que chaque méthode prise individuellement. Les experts de l'Automobile Club britannique AA expliquent toutefois qu'il est préférable d'agir en amont pour réduire la formation de la buée sur les vitres.

Revêtements antibuée à mettre sur le pare-brise, entretien régulier du système de ventilation (notamment du filtre à pollen), produits absorbants à mettre dans la voiture – on vous recommande les sachets de silice -, il existe plusieurs façons de lutter contre la condensation avant qu'elle ne se produise.