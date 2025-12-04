Ces voitures disparaissent – plus personne ne veut les acheter

Autrefois à la mode, certains modèles de voitures sont boudés par les acheteurs qui se tournent massivement depuis quelques années vers les SUV.

Elles étaient il n'y a pas si longtemps les stars de nos routes. Les berlines, les breaks, les monospaces comblaient les familles et se vendaient comme des petits pains. Mais ça c'était avant, avant l'arrivée des SUV qui ont réussi à cannibaliser le marché de l'automobile en quelques années. En 2023, les SUV – littéralement Sport Utility Vehicle – représentaient déjà près de la moitié des ventes de voitures neuves dans le monde. Un an plus tard, cette part atteignait 54 % en Europe. Ces véhicules ont conquis les automobilistes en un temps record si bien que les constructeurs n'ont aujourd'hui d'yeux (presque) que pour eux.

Toutes les marques, des plus populaires aux plus prestigieuses, se sont mises à fabriquer des SUV. Certaines, telle Renault, ne cessent d'étoffer leur gamme pour proposer le choix le plus large possible quitte à concevoir des modèles assez ressemblants. Austral, Rafale, Symbioz ont ainsi rejoint Captur, Arkana, Espace et Scenic, ces deux derniers passant de monospaces à SUV. Difficiles d'en vouloir aux constructeurs dont la mission première est de vendre le plus grand nombre de véhicules, et ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si Renault résiste bien mieux que d'autres à la crise actuelle de l'automobile.

© 123RF

Mais cette profusion de SUV fait des victimes collatérales. Si on voit depuis peu un retour des petites citadines, pourtant pas toujours très rentables pour les constructeurs, certains modèles traditionnels sont totalement délaissés et quitte nt petit à petit l es chaînes de production. Les monospaces, qui ont longtemps incarné la praticité maximale, ont quasiment disparu des concessions automobiles. Dans le même temps, les berlines ne cessent de perdre du terrain.

La Volkswagen Passat n'est plus vendue qu'en version break, la Ford Mondeo n'est plus disponible en Europe depuis 2022, la Toyota Avensis depuis 2018. Même les plus compactes, comme l'Alfa Romeo Giulietta, la Honda Civiq ou encore la Seat Toledo, ont déserté le marché. Ces modèles qui ont connu leur heure de gloire ne sont généralement pas remplacés, sinon par des… SUV.