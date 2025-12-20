Cette remorque augmente l'autonomie des voitures électriques de 300 kilomètres

Une nouvelle technologie développée par une start-up française permet de prolonger l'autonomie des voitures électriques de plusieurs centaines de kilomètres.

"Comme une batterie externe de téléphone, mais pour votre voiture !" Voilà comment la start-up Far-a-Day présente sur la page d'accueil de son site internet une technologie qui pourrait révolutionner l'usage des voitures électriques. Aujourd'hui, l'autonomie encore limitée des véhicules zéro émission – bien qu'en constante progression – reste avec leur prix l'un des freins majeurs à leur adoption massive. Mais pendant que les constructeurs automobiles s'efforcent à augmenter la capacité des batteries à embarquer dans leurs voitures pour leur faire gagner quelques dizaines de kilomètres d'autonomie, les chercheurs de la petite société française ont choisi une approche totalement différente.

Leur invention pourrait bouleverser notre façon de concevoir la mobilité électrique. L'idée ? Ajouter de l'autonomie à la voiture sans modifier la voiture elle-même . La technologie développée depuis plusieurs années par Far-a-Day tient dans une… remorque ! Baptisé e EP Tender, ce tte remorque embarque une batterie de 60 kWh, ce qui offre en moyenne 300 kilomètres d'autonomie supplémentaire à n'importe quel véhicule électrique qui la tracte. Cette remorque, qui pèse une demi-tonne et mesure 1,30 mètre de long, nécessite seulement l'installation d'un kit de connexion spécial sur la voiture . Celui-ci est vendu environ 600 euros, un investissement plutôt modeste comparé aux bénéfices potentiels pour ceux qui effectuent régulièrement de longs trajets.

© @Far-A-Day Technologies 2025

Surtout que ce supplément de 300 kilomètres ne serait pas limité. Car l'innovation de Far-a-Day ne s'arrête pas là. Les conducteurs peuvent échanger leur remorque vide en à peine plus de deux minutes pour la remplacer par une autre complètement chargée et donc profiter de nouveau de 300 kilomètres supplémentaires. Plus besoin de patienter à la borne de recharge, c'est un peu comme de remplacer des piles dans une télécommande mais à l'échelle d'une voiture.

Le véritable défi pour la start-up est désormais de construire un réseau de stations d'échange pour ses remorques . L'entreprise vise la création d'un premier corridor entre Paris et Bordeaux d'ici fin 2026, puis l'installation de 30 stations capables de couvrir 80% des trajets longue distance en France dès l'année suivante. Ces stations seront équipées de panneaux solaires pour recharger les batteries vides et proposeront un système de réservation. Un conducteur pourrait ainsi réserver à l'avance une remorque qu'il récupérerait sur son trajet .