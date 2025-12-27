Ce légume est un véritable bouclier contre le gel : les automobilistes devraient tous s'en servir en hiver

Ce légume que l'on a l'habitude de manger en salade possède des vertus insoupçonnées pour empêcher la formation du gel et de la buée sur les vitres des voitures.

Vous connaissez sans doute l'astuce de la pomme de terre pour lutter contre la buée sur les vitres de voiture. L'amidon contenu dans la "patate" est efficace pour éviter que l'humidité ne se fixe sur toutes les surfaces vitrées de votre auto, une véritable plaie pour les automobilistes en période hivernale. Mais saviez-vous qu'un autre produit que l'on trouve dans nos assiettes, le plus souvent en entrée ou en salade, possède aussi des propriétés redoutables contre la condensation et le gel ? Avec lui, plus besoin de sprays chimiques et chers ni du grattoir qui fait si mal aux bras le matin avant de partir travailler ou déposer les enfants à l'école. Cet aliment, pas toujours apprécié des enfants justement, c'est le concombre.

Ce légume cache un petit secret : c'est un répulsif naturel contre l'humidité. Callum Butler, de la compagnie d'assurance ALA Insurance, a récemment conseillé aux automobilistes dans les colonnes du Daily Express d'acheter des concombres en hiver et de s'en servir pour protéger leur voiture. "Le concombre contient des huiles naturelles qui créent une surface hydrophobe lorsqu'on le frotte sur du verre ou des miroirs, explique le Britannique. Les propriétés hydrofuges du concombre aident à prévenir la condensation et la formation de buée sur votre pare-brise."

© 123RF

La méthode est simple. L'expert en assurance préconise de prendre un concombre frais et de le couper en deux avant de le frotter vigoureusement sur le pare-brise et les vitres latérales du véhicule, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les huiles naturelles contenues dans le concombre vont créer une pellicule invisible sur les vitres qui va repousser l'eau comme si elles étaient imperméables. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce légume gorgé d'eau à 95% est un véritable bouclier anti-buée !

En frottant le concombre sur les vitres de votre véhicule avant chaque vague de froid, vous pourrez dire adieu à la condensation qui crée buée et gel dès que l'air se charge d'humidité et que les températures flirtent avec le zéro degré. Cette barrière protectrice permet de laisser une bonne visibilité au conducteur sans que celui-ci ne perde plusieurs minutes à passer le chiffon sur ses vitres intérieures et à gratter ses vitres extérieures.

Et en plus d'être écologique car 100 % naturelle, cette solution possède l'avantage d'être particulièrement économique puisqu'un concombre coûte généralement à peine plus d'un euro en grandes surfaces.