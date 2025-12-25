Des embouteillages sur l'autoroute ? Vous serez bientôt remboursé si vous passez par ce pays voisin

Un nouveau système va permettre aux automobilistes de récupérer l'argent du péage en cas d'embouteillages sur les autoroutes italiennes.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui prennent la route en Italie ! Le temps perdu dans les embouteillages sera bientôt remboursé ! Selon le journal allemand Bild, l'Italie est en train de peaufiner un nouveau système de remboursement des péages autoroutiers en cas de retard. Le principe est simple : si vous perdez du temps à cause de travaux qui ralentissent la circulation, tout ou partie de votre argent dépensé aux péages vous sera rendu. Une petite révolution qui pourrait bien faire des envieux en France et dans d'autres pays européens.

Concrètement, comment ça marche ? Si vous circulez sur une autoroute italienne et que vous vous retrouvez bloqués dans un bouchon en raison d'un chantier, vous pourrez demander un remboursement partiel de vos frais de péage. Dès 10 minutes de ralentissement pour un trajet de moins de 50 kilomètres et à partir d'un quart d'heure si vous effectuez un parcours plus long. Et si vraiment vous vivez un cauchemar, avec un embouteillage de plus de trois heures, là, c'est le jackpot ! La société d'autoroute devra vous rembourser intégralement ! De quoi accepter plus facilement son sort quand on se retrouve en file indienne sur l'autoroute.

© Adobe Stock

Mais attention, ce système de remboursement ne s'applique qu'aux embouteillages provoqués par des travaux effectués par le gestionnaire de l'autoroute. Ce n'est pas la peine de réclamer de l'argent si le bouchon est consécutif à un accident ou à des mauvaises conditions météorologiques (pluie, neige, tempêtes...). La volonté de l'ART (Autorité italienne des transports) est de responsabiliser les sociétés d'autoroutes sur les chantiers programmés, pas de les faire payer pour des situations qu'elles ne peuvent pas prévoir.

Pour obtenir leur remboursement, les automobilistes devront passer par une application qui regroupera toutes les sociétés autoroutières du pays transalpin. Cette inédite politique de dédommagement n'en est qu'à ses balbutiements, et le quotidien allemand précise que le système devrait être pleinement opérationnel vers la fin de l'année 2026. Si jamais vous avez prévu de vous rendre en voiture en Italie dans les prochains mois, nous serions presque tentés de vous souhaiter de tomber dans des embouteillages...