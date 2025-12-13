Ce pays durcit ses règles pendant les fêtes : les points perdus sur le permis sont multipliés par deux

Les autorités ne feront aucun cadeau aux automobilistes de ce pays où les points de retrait vont être doublés pendant les fêtes de fin d'année.

A l'approche de la fin de l'année, un pays qui fait rêver de nombreux Français n'est pas trop dans l'esprit de Noël. Les automobilistes n'auront droit à aucun cadeau sur les routes, pire, ceux qui se rendront coupables d'infractions se verront pénaliser plus que d'habitude ! En Australie, les règles de sécurité routière se durcissent à certaines périodes de l'année connues pour attirer beaucoup plus de monde sur les routes. Les deux semaines de vacances de Noël en font partie, voilà pourquoi ceux qui conduisent à l'intérieur de l'immense territoire insulaire auront intérêt à se tenir à carreau au volant entre le 19 décembre et le 4 janvier.

Deux des six États qui composent l'Australie ont choisi la manière forte. La Nouvelle-Galles du Sud, qui abrite la ville de Sydney et ses 6 millions d'habitants, et l'Australie-Occidentale, l'immense région où se trouve la ville de Perth, ont décidé de changer temporairement le barème des points de retrait sur le permis de conduire. Tous les conducteurs qui se feront épingler pour excès de vitesse, usage du téléphone ou non-port de la ceinture de sécurité verront leurs points perdus multipliés par deux ! L'Australie-Occidentale va même plus loin en ciblant aussi l'alcool au volant et les franchissements de feux rouges.

© 123RF

Ce système original vise à dissuader les comportements dangereux quand le trafic est plus dense. Ce dispositif s'applique également à l'occasion d'autres jours fériés, comme à Pâques, lors de la fête du travail le 6 octobre ou le jour de la fête nationale le 26 janvier. Le Queensland a opté pour une stratégie différente. Il n'existe pas là-bas de période spécifique mais les points de retrait sont multipliés par deux toute l'année pour les récidivistes. Un conducteur pris par la patrouille deux fois en douze mois pour la même infraction voit ses points doubler automatiquement.

Les infractions ciblées sont les mêmes qu'en Nouvelle-Galles du Sud et qu'en Australie-Occidentale. L'objectif de cet état qui englobe les villes de Brisbane et de Cairns, connue pour sa grande barrière de corail, est de sanctionner plus durement ceux qui ne tirent pas les leçons de leur première erreur.