Une voiture neuve à 11 000 euros : Fiat va craquer pour rivaliser avec Dacia

Le constructeur italien va bientôt produire une nouvelle génération de Panda particulièrement accessible pour pouvoir rivaliser avec Dacia et les marques chinoises.

Ça se bouscule sur le marché des petites voitures. Un temps boudé par les constructeurs, voilà que les mini-citadines reviennent sur le devant de la scène. Renault va relancer la Twingo (2026), Volkswagen œuvre sur l'ID1 (2027), KIA envisage de fabriquer un petit modèle, l'EV1, quand Dacia, avec la Spring, Citroën, avec la ë-C3, ou Leapmotor, avec la T03, sont déjà bien installées sur le marché ou essaient de le faire. L'objectif de toutes ces marques est de proposer la voiture la moins chère possible pour séduire les ménages les plus modestes ou ceux qui souhaitent simplement un petit véhicule pratique pour circuler en ville.

Une marque reste néanmoins la référence absolue des mini-citadines. Fiat domine ce marché depuis plusieurs décennies grâce notamment à un modèle : la Panda. Née en 1980, la petite italienne, qui n'a connu que trois générations (1980-2003 ; 2003-2012 ; 2012 à aujourd'hui), était encore la citadine la mieux vendue en Europe en 2024, avec plus de 100 000 unités livrées .

Mais pour rester au sommet sur ce segment et repousser la concurrence qui fourbit ses armes, la Panda doit relever un nouveau défi : l'électrification. Si la Grande Panda, un modèle aux dimensions supérieures sorti début 2025, est disponible en 100 % électrique, ce n'est pas le cas de la Panda classique, laquelle ne propose qu'une micro-hybridation de ses moteurs essence et diesel.

La future Fiat Panda devrait s'inspirer du style de la Grande Panda, sortie début 2025. © Fiat

La nouvelle génération, dont la production sera à nouveau assurée par l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco, mettra a priori fin à ses motorisations thermiques. Une version zéro émission est attendue tandis qu'une variante hybride devrait servir de porte d'entrée à la gamme. Mais la future Panda, dont le lancement est programmé en 2028, ne va pas se contenter de passer au vert. Si elle conservera son ADN, avec quelques clins d'œil au premier modèle des années 80, elle devrait s'inspirer de la Grande Panda pour son style.

Ses rondeurs actuelles devraient donc disparaître au profit d'un style beaucoup plus carré – dans la veine des mini SUV très en vogue - avec sans doute une calandre minimaliste et une signature lumineuse en pixels beaucoup plus moderne. Ses équipements, aussi, devraient monter en gamme.

Son tarif, en revanche, ne va pas augmenter. Au contraire, Fiat aurait pour objectif de faire mieux que Dacia, le spécialiste des petits prix – surtout que la marque roumaine prépare déjà l'héritière de la Spring pour 2027 -, et contrer l'offensive des marques chinoises. Accessible aujourd'hui à partir de 15 900 euros en thermique, la future Fiat Panda pourrait démarrer dès… 11 000 euros dans sa version hybride ! Le modèle tout électrique serait proposé selon certaines indiscrétions autour des 15 000 euros, hors aides gouvernementales.

C'est bien moins cher que la Spring, vendue 18 900 euros et privée du bonus écologique car fabriquée en Chine. Mais Fiat a bien conscience que Dacia, comme de nombreux constructeurs, préparent une grosse offensive sur les petites citadines. Et qu'il vaut mieux frapper fort pour rester dans le coup.