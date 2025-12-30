Le contrôle technique va changer : ce défaut répandu entraînera une immobilisation immédiate dès le 1er janvier

De nombreux automobilistes risquent de se faire confisquer temporairement leur véhicule lorsqu'ils effectueront le contrôle technique en 2026.

Le contrôle technique va connaître un changement important à partir du 1er janvier 2026. Cette mesure, annoncée le 8 décembre, pourrait donner des sueurs froides à de nombreux conducteurs au moment de déposer leur voiture au centre de contrôle. En effet, un nouveau défaut est venu s'ajouter à la liste des 130 défaillances critiques, celles qui entraînent l'immobilisation immédiate du véhicule. Il ne s'agit pas cette fois d'une anomalie du système de freinage, d'une usure trop prononcée des pneumatiques ou d'un défaut d'éclairage, mais d'un problème plus large qui touche un très grand nombre de voitures.

Ce nouveau point fait suite à l'affaire des airbags Takata, du nom de la société japonaise – liquidée en 2017 – qui a longtemps fourni une trentaine de constructeurs automobiles parmi lesquels Citroën, Peugeot, Opel, Toyota, Ford, Audi ou encore BMW. Leurs coussins d'air, qui explosent soudainement sans raison, ont causé de très nombreux accidents de la route partout dans le monde. En France, 19 conducteurs sont morts à cause de ces airbags défectieux, dont la plupart dans les territoires d'Outre-Mer, le dernier en date à la Réunion au début du mois de décembre.

© Adobe Stock

En début d'année, plus de 2.3 millions de véhicules circulant en France roulaient encore avec des airbags dangereux. Et suite au deuxième décès constaté en métropole au mois de juin – une femme de 37 ans avait perdu la vie près de Reims -, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, avait imposé l'immobilisation immédiate, le fameux "Stop drive", de nombreux véhicules. Mais malgré cette injonction faite aux constructeurs, il existe encore de nombreuses voitures en circulation équipées d'airbags potentiellement dangereux, possiblement plusieurs centaines de milliers.

Parmi les conducteurs qui ont reçu un courrier stipulant que leur auto ne devait plus rouler tant que les airbags n'étaient pas remplacés, un certain nombre n'ont pas jugé bon de se rapprocher de leur constructeur. D'autres n'ont jamais reçu le dit courrier, souvent parce que l'adresse de leur certificat d'immatriculation n'est pas à jour. Voilà pourquoi le ministre des Transports, face à la gravité des faits, veut accélérer le mouvement. En décidant de classer la présence d'airbags défectueux parmi les défaillances critiques, il espère ratisser large. Pour rappel, le contrôle technique est un examen obligatoire à réaliser tous les deux ans à partir du quatrième anniversaire du véhicule.

Dès le début d'année prochaine, le propriétaire d'une voiture équipée d'airbags Takata nécessitant un "Stop drive" se verra donc automatiquement imposer une contre-visite. Son véhicule sera obligatoirement immobilisé et marqué d'une interdiction de circuler au-delà de minuit le jour de l'inspection.

Pour éviter cet écueil, la meilleure chose à faire est de consulter régulièrement la page officielle sur le site de votre constructeur automobile, toutes les marques ayant l'obligation de présenter une plateforme dédiée au rappel des véhicules concernés. Grâce à votre numéro VIN, inscrit sur la carte grise, vous saurez immédiatement si votre voiture fait l'objet d'un rappel. Cela pourrait vous éviter une très mauvaise surprise à l'occasion de votre prochain contrôle technique.