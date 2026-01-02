Une amende salée pour certains et rien pour d'autres : qui a vraiment le droit de rouler à vélo sur les trottoirs ?

Les usagers à vélo ne connaissent pas toujours très bien les règles de circulation, ce qui peut parfois déboucher sur des amendes indigestes.

Le vélo séduit de plus en plus de monde, notamment les travailleurs qui préfèrent pratiquer une activité physique pour se rendre sur leur lieu de travail plutôt que de passer du temps en voiture coincés dans les embouteillages. Plus pratique, économique et écologique, le vélo est le moyen de déplacement à la mode dans les grandes villes, surtout que la démocratisation des vélos électriques a permis de convaincre même les moins sportifs. Conséquence de cet amour soudain des Français pour la bicyclette, les rues grouillent de cyclistes, notamment aux heures de pointe où la cohabitation avec les voitures est parfois un petit peu compliquée.

Il faut dire que, comme les automobilistes, certains cyclistes prennent quelques libertés avec le Code de la route. Pourtant, les personnes à vélo sont tenues de respecter les mêmes règles de circulation que celles au volant d'une voiture, à quelques exceptions près. Mais certaines règles, pourtant essentielles, sont mal connues de nombreux utilisateurs. Prenons l'exemple de la circulation sur les trottoirs. L'article R.412-34 du Code de la route est clair : les trottoirs sont réservés aux piétons. Les cyclistes doivent donc emprunter la chaussée, en privilégiant si possible les pistes cyclables quand elles existent.

Dans les grandes villes, il n'est pas rare de voir des vélos slalomer entre les piétons sur les trottoirs. C'est interdit par la loi, et cette infraction peut coûter cher. L'amende s'élève à 135 euros, un montant qui peut être réduit à 90 euros si le paiement intervient rapidement, ou au contraire grimper jusqu'à 375 euros en cas de retard. Cependant, l'interdiction de circuler sur les trottoirs ne l'est pas pour tout le monde. Les enfants ont le droit de le faire tant qu'ils ont moins de 8 ans, à condition d'adopter une allure raisonnable et de ne pas gêner les piétons.

Si vous avez dépassé l'âge d'être en CE2, deux exceptions peuvent vous permettre de monter sur le trottoir avec votre vélo. La première si vous descendez de selle et que vous poussez votre monture à la main, dans ce cas tout cycliste est assimilé à un piéton et peut emprunter le trottoir. La deuxième exception est plus exceptionnelle. Le Code de la route autorise en effet en vélo à circuler sur un trottoir s'il se trouve hors agglomération et que la chaussée est pavée ou en travaux. Mais là encore, il est essentiel d'adapter sa vitesse tant un piéton est particulièrement vulnérable face à un vélo qui arrive à toute vitesse, surtout s'il s'agit d'une personnes âgée, d'un enfant ou d'une personne à mobilité réduite.