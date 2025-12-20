Des Porsche immobilisées partout en Russie, un mystère insupportable pour les propriétaires

Une centaine de propriétaires de Porsche se sont récemment plaints de ne plus pouvoir démarrer leur voiture.

C'est un phénomène étrange que le Moscow Times, le premier quotidien occidental a être publié en Russie, rapportait au début du mois de décembre. Un nombre inhabituel de propriétaires de Porsche s'étaient rapprochés du service après-vente de la marque allemande pour signaler un problème quelque peu gênant : leur auto refusait de rouler. Toujours selon le journal, plus d'une centaine de modèles de luxe du constructeur étaient immobilisés en Russie, aussi bien à Moscou, à Krasnodar qu'à Saint-Pétersbourg. Voitures qui refusent de démarrer le matin, moteurs coupés en pleine rue, alarmes qui se déclenchent toutes seules…

Ce problème peu banal serait causé par la défaillance du système antivol assez sophistiqué qui équipe les puissantes voitures allemandes pour les suivre en temps réel. Appelée PVTS pour Porsche Vehicle Tracking System, cette option permet de localiser chaque modèle par satellite et d'alerter leurs propriétaires en cas de déplacement douteux. Une panne du système pourrait avoir fait perdre la communication avec les satellites, ce que les voitures interprèteraient comme une tentative de vol. Dans ce cas, le véhicule se bloque automatiquement, empêchant le conducteur de le redémarrer.

D'après le Daily Mail, ce dysfonctionnement ne touche pas un modèle ou une motorisation en particulier. Porsche Carrera, Porsche 911, Porsche Cayenne… aucun véhicule n'est épargné ! Toutes les Porsche produites depuis 2013 et équipées du système anti-vol par géolocalisation seraient potentiellement concernées.

Les hypothèses sur les raisons de cette défaillance restent nombreuses. Perte de connexion satellite, mais aussi problèmes de maintenance sur certains serveurs - il faut rappeler que Porsche a suspendu toutes ses opérations commerciales en Russie après l'invasion de l'Ukraine en 2022 -, ou encore cyberattaque… L'enquête est toujours en cours.

En attendant, de nombreux propriétaires se retrouvent avec une voiture hors-service. Les concessionnaires sont débordés et les prises de rendez-vous sont difficiles. Certains mécaniciens débranchent le module de suivi VTS pour tenter de "déverrouiller" le système , d'autres conseillent de laisser la batterie déconnectée pendant au moins dix heures. Aux dernières nouvelles, quelques-uns seraient parvenus à reprendre le contrôle de leur Porsche. D'autres sont toujours dans l'attente d'une solution miracle.