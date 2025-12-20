Voilà ce qu'il faut comprendre quand un chiffon jaune est accroché au guidon d'une moto

Si vous dépassez une moto avec un chiffon jaune sur la route, mieux vaut savoir le message qui se cache derrière.

Un automobiliste doit surveiller beaucoup de choses quand il conduit. La route évidemment, mais aussi les autres usagers (véhicules, piétons, cyclistes), la signalisation routière (panneaux, feux, limitations de vitesse, marquages au sol) ainsi que le tableau de bord de son véhicule, essentiellement pour vérifier qu'il respecte bien la vitesse autorisée. Mais il y a aussi tout un tas de détails que l'œil peut percevoir au fil des kilomètres. Certaines fois, ces détails n'en sont pas vraiment mais encore faut-il le savoir.

Il vous est peut-être déjà arrivé de dépasser une moto garée sur le bord de la route et de remarquer qu'un chiffon jaune pendouillait sur le guidon. Si jamais vous vous êtes posés la question, non le motard n'a pas été pris d'une soudaine envie de nettoyer sa monture. Ce signal visuel, particulièrement répandu en Europe centrale et dans les pays nordiques, est en fait un appel au secours. Il signifie que quelque chose ne va pas. La communauté des motards, connue pour son extrême solidarité, a ses codes qui échappent à une très grande partie des automobilistes. Celui du chiffon jaune est pourtant important à connaître.

Si vous apercevez une moto avec un morceau de tissu jaune immobilisée sur le bas-côté, sachez que son propriétaire connaît un souci, que ce soit une panne mécanique, un pneu crevé ou tout autre problème empêchant de continuer son trajet. Ce signal permet d'alerter les autres usagers de la route qu'il a besoin d'une assistance. Le choix du jaune n'a d'ailleurs rien d'innocent. Cette couleur se repère facilement sur la route, même lorsque les conditions météo sont mauvaises ou que la lumière baisse à la tombée de la nuit.