Scénario catastrophe en vue : des milliers d'automobilistes bloqués sur les routes pour Noël ?

Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, les manifestations du monde agricole prennent de l'ampleur et les blocages affectent de très nombreuses routes

Si, comme de nombreux Français, vous avez prévu de prendre votre voiture pour aller passer les fêtes de fin d'année en famille, vous suivez sans doute d'un œil attentif les manifestations du monde agricole. Vous avez bien raison ! Car cette année, ce n'est pas du côté des gares mais plutôt des routes que de grosses difficultés pourraient perturber les plans de milliers de vacanciers.

Débutées il y a une semaine, les actions de contestation des agriculteurs – pour protester à la fois contre la stratégie du gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse qui touche les bovins et contre la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et quatre pays d'Amérique du sud -, ne cessent de prendre de l'ampleur.

Plus de 80 blocages sur de grands axes routiers ont été recensés ces derniers jours. Les autoroutes ciblées sont légion, notamment dans le sud de la France. Les autoroutes A63, A64, A20, A89, A61 ou A75 sont toujours les plus perturbées. Mais a lors que des dizaines de convois d'agriculteurs ont pris la direction de Bruxelles en tracteurs pour manifester ce jeudi 18 septembre devant la commission européenne, de nouvelles fermetures ont été constatées ces dernières heures . Le site d'informations des autoroutes 107.7 indique que l'A9 et l'A89, dans le sud-est, et l'A10, dans l'ouest, sont également la cible de plusieurs blocages et d'opérations escargots.

A une semaine de Noël, et à la veille des vacances scolaires, ces perturbations de grande envergure sur les routes ont des allures de scénario catastrophe pour ceux, nombreux, qui vont prendre leur voiture pour passer le Réveillon loin de chez eux . Une grosse vague de départs est d'ailleurs prévue ce vendredi, Bison Futé ayant classée la journée orange et même rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où le trafic sera particulièrement dense à partir du milieu d'après-midi.

Certaines grandes villes, comme Lyon justement, mais aussi Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Brive, Bayonne, Poitiers ou Tours, sont particulièrement concernées par les cortèges de manifestants qui n'hésitent pas bloquer les sorties d'autoroutes, avec à la clé des déviations de fortune et des embouteillages monstres.

La situation pourrait encore empirer dans les prochains jours si la colère des agriculteurs n'était pas entendue par la commission européenne. Pour le plus grand malheur de nombreux Français qui, s'ils soutiennent généralement leurs agriculteurs, pourraient bien être les victimes collatérales de ce conflit qui pourrait bien gâcher les fêtes.