Loeb, un divorce surprise

Sébastien Loeb a fait un choix radical. Un nom reste pourtant dans toutes les têtes...

Sébastien Loeb est reparti à la conquête du Dakar. Plutôt malheureux dans les dunes du mythique rallye-raid depuis sa première participation il y a 10 ans, même s'il compte tout de même 5 podiums dans l'épreuve, Sébastien Loeb a encore changé de copilote, remplaçant Fabian Leurquin par Edouard Boulanger dans le baquet de droite de son Dacia Sandrider.

Loeb a aussi participé à quelques rallyes en compagnie de plusieurs copilotes, remportant par exemple le Monte-Carlo 2022 avec Isabelle Galmiche. Il a aussi remporté le rallye des Açores en 2023 avec sa compagne Laurène Godey. Sa première épouse Sèverine, mère de sa fille Valentine, avait enfin remporté à ses côtés plusieurs rallyes entre 2013 et 2017 dont le prestigieux rallye du Chablais.

Un nom résonne toutefois encore dans toutes les têtes durant le Dakar 2026, celui que l'on voyait comme son copilote de toujours : Daniel Elena bien sûr. Les suiveurs du Dakar auront remarqué que le Monégasque, neuf fois champion du monde WRC avec Loeb, exerce désormais comme consultant sur La Chaîne L'Equipe et est amené à commenter les performances de son ex-pilote.

Ce n'était pas gagné tant la rupture fut étonnante et retentissante en 2021. Elle partait d'un tweet publié par l'Alsacien : "Après cinq Dakar passés ensemble et après discussions avec l'équipe, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait peut-être bien d'essayer autre chose". La suite aura tourné au règlement de compte avec l'équipe d'alors, Prodrive, via une vidéo de Daniel Elena aux allures de coup de gueule.

"J’ai reçu aujourd’hui un coup de fil de Séb en train de me dire qu’il ne repartirait pas avec moi sur le Dakar parce que l’équipe Prodrive a décidé que je ne faisais pas l’affaire, que je n’était pas assez motivé, que je n’avais pas assez d’expérience", confiait Daniel Elena, avant de lister son palmarès sur le Dakar avec de multiples victoires d'étape à la clé. "Mais Elena, il est mauvais, il fait perdre du temps à Loeb. Je suis désolé : vous avez fait un oignon (sic). Votre voiture n’est pas faite pour gagner. Vous avez réussi à mettre 23 ans de complicité (sic), à nous faire douter et à nous séparer. Je vous dis bravo ! Seb’, je n’ai rien contre toi, je serai toujours derrière toi et on sera toujours pote. J’ai eu la chance de te rencontrer, je te souhaite bon courage avec ton futur copilote."

Interrogé quelques jours plus tard, Sébastien Loeb avait donné quelques explications complémentaires aux Dernières Nouvelles d'Alsace. "Peut-être n'ai-je pas mis les bonnes formes, et je m'en excuse. Mais je lui ai parlé ouvertement, comme le font deux copains. On n'était plus en osmose dans la voiture. Il y a eu des incompréhensions, une perte de confiance mutuelle. Des fois, il m'annonçait des choses auxquelles je ne croyais pas. D'autres fois, je m'entêtais alors qu'il avait raison. Il y a eu des tensions et des conflits que l'on n'avait jamais connus auparavant. Je ne lui reproche rien, mais on s'est un peu perdu…"

Depuis Loeb a donc changé d'équipe et de nouveau de copilote après plusieurs participations à tourner autour de la victoire. Interrogé au départ de ce Dakar 2026 sur les chances de victoire de Loeb, Daniel Elena glissait une petite observation sur le site de L'Equipe. "Peut-être qu'il est trop rapide, et que la dixième année sera l'âge de la raison et qu'il comprendra qu'il faut freiner de temps en temps pour prendre la meilleure décision et éviter les problèmes mécaniques. Vu ce que j'ai vu dans ses dernières interviews, il commence à s'en rendre compte."