L'IA prend le contrôle d'une route - elle dresse 1 000 contraventions en un temps record

La ville d'Athènes a installé plusieurs caméras de contrôles routiers dotées d'intelligence artificielle. Les résultats sont étonnants.

L'intelligence artificielle s'invite partout dans notre quotidien. Les routes n'y font pas exception. Les autorités ont compris que l'IA pouvait être un allié de poids pour lutter contre la délinquance routière. Certains pays y ont déjà recours pour traquer les infractions. Contrairement aux radars traditionnels que l'on a l'habitude ce croiser en voitures, ces radars de nouvelle génération utilisent des applications contrôlées par l'IA, notamment pour l'analyse des images. La principale nouveauté est qu'ils peuvent désormais identifier simultanément différents types d'infractions.

Des radars de ce type sont déjà expérimentés en France. Grâce à l'IA, ils sont capables de traquer trois nouvelles infractions : le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone portable et la distance de sécurité non respectée. Certains médias avaient annoncé en fin d'année dernière qu'ils seraient opérationnels dès 2026, c'est sans doute trop tôt eu égard aux nombreuses étapes à valider pour qu'ils obtiennent leur homologation. La Grèce, elle, a un coup d'avance. Son gouvernement a récemment installé des caméras dotées d'intelligence artificielle sur huit grands axes d'Athènes, connue pour ses vestiges historiques mais aussi pour la densité de son trafic routier.

Ces caméras dopées à l'IA sont capables de relever cinq infractions différentes. Les excès de vitesse, le franchissement des feux rouges, l'utilisation du téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et l'intrusion sur les voies réservées aux urgences ou aux bus sont automatiquement détectés par cette nouvelle technologie.

Quatre jours seulement après leurs mises en service, le nombre d'infractions relevées avait de quoi satisfaire le gouvernement grec. Environ 2 500 manquements au Code de la route ont été enregistrés par l'IA. Une caméra, installée sur l'avenue Syngrou, qui relie le centre-ville d'Athènes au front de mer de la ville, a détecté à elle seule plus de 1 000 infractions !

Le recours à l'intelligence artificielle pour contrôler les routes réduit par ailleurs la présence policière sur le terrain. Et en plus de pouvoir relever distinctement plusieurs infractions – cinq dans le cas de l'expérimentation menée à Athènes -, ces radars envoient les notifications par SMS ou par mails aux conducteurs pris en faute, lesquels peuvent régler leur amende directement en ligne.

Le projet des autorités grecques est de généraliser le recours à l'IA pour assurer la sécurité routière. Près de 2 500 caméras supplémentaires devraient prochainement être implantées dans le pays. 2 000 seront fixes, sur les routes, et 500 seront mobiles car installées dans les bus urbains pour traquer les chauffards qui empruntent les voies réservées aux bus. Echapper à l'IA sera ainsi de plus en plus difficile.