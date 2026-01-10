Ce pays fait briller ses routes pour éclairer dans la nuit – le projet échoue pour une raison inattendue

La Malaisie nourrissait de grands espoirs en utilisant de la peinture phosphorescente pour illuminer les routes de nuit.

En France, comme dans de nombreux autres pays, les routes sont souvent bordées de lampadaires qui s'allument la nuit pour rendre les déplacement des automobilistes plus sûrs. Quand ce n'est pas le cas, l'utilisation des feux de route – les phares les plus puissants – est autorisée à condition de les enlever lorsqu'un véhicule arrive en face pour ne pas éblouir le conducteur. Entre les infrastructures, la maintenance et l'électricité, l'éclairage des routes coûte cher aux collectivités. Voilà pourquoi certains pays cherchent des solutions plus économiques voire écologiques pour éclairer leurs routes entre le coucher et le lever du soleil.

La Malaisie a récemment expérimenté une alternative déjà testée il y a une dizaine d'années plus près de nous, du côté des Pays-Bas. Ce pays du sud-est de l'Asie déplore chaque année de nombreux accidents mortels – en moyenne 6 000 décès -, essentiellement sur les routes de campagne non éclairées. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a eu l'idée de recouvrir ses routes d'une peinture à effets photoluminescents qui absorbe la lumière du soleil le jour pour pouvoir briller jusqu'à dix heures la nuit. U ne portion de route à deux voies près de la ville de Semenyih, située à une trentaine de kilomètres de la capitale Kuala Lumpur, a ainsi servi de test en octobre 2023. Tous les marquages au sol ont été peints et brillaient la nuit pour guider tous les véhicules .

L'expérience a vite séduit l'opinion publique. Les automobilistes saluaient les efforts du gouvernement pour sécuriser les routes et étaient subjugués par la beauté des lignes lumineuses dans le noir. Les photos et vidéos étaient relayées à foison sur les réseaux sociaux. Les autorités espéraient pouvoir remplacer complètement l'éclairage public dans les zones reculées. Surtout que même sous la pluie ou dans le brouillard les lignes restaient visibles pendant des heures après la tombée de la nuit. L'expérimentation s'est étendue à d'autres routes malaisiennes. Avant de s'arrêter brutalement. La faute au climat tropical de la Malaisie qui dégradait rapidement ces nouveaux revêtements.

Dans des villes comme Selangor et Johor, l'usure précoce de la peinture nécessitaient une nouvelle application au bout de 18 mois. Or le prix de la peinture phosphorescente était environ 20 fois plus élevé que celle de couleur blanche utilisée traditionnellement sur nos routes. Il fallait dépenser 750 Ringgit malaisien par mètre carré, soit à peu près 150 euros. Impossible à ce prix de faire des routes lumineuses une solution durable.

La Malaisie a mis fin à son projet et a préféré dépenser de l'argent pour réparer ses routes et améliorer ses infrastructures. Le magnifique spectacle des routes fluorescentes aura été éphémère.